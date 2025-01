„Der Bergdoktor“ 2025: Wie geht es in Folge 3 von Staffel 18 weiter? Das passiert in "Ein neuer Mensch"

„Der Bergdoktor“ ist eine deutsche Fernsehserie, die seit 2008 ausgestrahlt wird und in den österreichischen Alpen spielt. Im Mittelpunkt steht der Arzt Dr. Martin Gruber, der nach Jahren in der Großstadt in sein Heimatdorf in den Alpen zurückkehrt, um die Praxis seines verstorbenen Vaters zu übernehmen. Die Serie verbindet medizinische Fälle mit persönlichen und familiären Konflikten. Neben der Arbeit als Arzt, bei der Gruber mit schwierigen und oft dramatischen medizinischen Notfällen konfrontiert wird, geht es auch um die Beziehungen und Probleme innerhalb seiner Familie und der Dorfgemeinschaft. Immer wiederkehrende Themen der Serie sind die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, Liebe, Verlust und die Heilung von seelischen und körperlichen Verletzungen. Charakteristisch für die Arztserie sind auch die malerischen Schauplätze in den Bergen, die Verknüpfung medizinischer Themen mit zwischenmenschlichen Geschichten und das Leben der Nebenfiguren.

Seit Anfang 2025 läuft bereits die 18. Staffel „Der Bergdoktor“ im ZDF. Jede Woche wird eine neue Episode veröffentlicht. Hier erfahren Sie worum es in Folge 3 „Ein neuer Mensch“ geht und erhalten weitere nützliche Informationen zur aktuellen Ausgabe.

„Der Bergdoktor“ 2025, Folge 3: Sendezeit von „Ein neuer Mensch“

Die Übertragung der aktuellen „Der Bergdoktor“-Episoden erfolgt wie gewohnt vom Sender ZDF. Damit ist die Serie im linearen Fernsehprogramm und in der ZDF-Mediathek zugänglich und kann flexibel abgerufen werden. Wollen Sie Episode 3 „Ein neuer Mensch“ im TV-Programm verfolgen, müssen Sie lediglich am Donnerstag, dem 16. Januar 2025 um 20.15 Uhr ihren Fernseher einschalten und das entsprechende Programm auswählen. Ansonsten sind sie durch den Zugang über die Mediathek ungebunden und können die neuen Folgen bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung dort ansehen. Alle Folgen von Staffel 18 sind dort auch nachträglich abrufbar.

Das sind die kommenden Folgen von Staffel 18 im Überblick:

Folge 3: Donnerstag, 16. Januar 2025, 20.15 Uhr, ZDF: „Ein neuer Mensch“

Folge 4: Donnerstag, 23. Januar 2025, 20.15 Uhr, ZDF : „Kindeswohl“

Folge 5: Donnerstag, 30. Januar 2025, 20.15 Uhr, ZDF : „Unverzeihlich“

Folge 6: Donnerstag, 6. Februar 2025, 20.15 Uhr, ZDF : „Hoffnung“

Folge 7: Donnerstag, 13. Februar 2025, 20.15 Uhr, ZDF

Folge 8: Donnerstag, 20. Februar 2025, 20.15 Uhr, ZDF

Handlung von „Der Bergdoktor“ 2025: Was passiert in Folge 3?

Tina Reichert liebt das Partyleben. Vor allem auf ihrer „Funkenalm“ lässt sie es so richtig krachen. Doch sie zahlt dafür einen hohen Preis, denn ihre Niere steht kurz vor einem Kollaps. Da es sich bei dem Organ schon um eine Spenderniere handelt, sind die Chancen auf Ersatz gering.

Nach einer Wandertour machen Dr. Martin Gruber und sein Freund Dr. Alexander Kahnweiler eine Rast in der „Funkenalm“. Dort herrscht schon zur frühen Stunde ausgelassene Partystimmung. Mittendrin befindet sich die Betreiberin der Alm, Tina Reichert. Sie animiert dabei nicht nur ihre Gäste, sondern trinkt selbst fleißig mit. Es dauert nicht lang, schon treffen Dr. Gruber und Rina Reichert wieder aufeinander. Doch dieses Mal ist sie Patientin in seiner Praxis. Da Tina mit einem Spenderorgan lebt, hegt Martin schnell den Verdacht, dass ihre Nieren wegen der vielen Feierei angeschlagen sind. Also rät er ihr bis auf Weiteres keinen Alkohol zu trinken und nicht mehr zu rauchen. Doch wenig später ist Tina wieder mittendrin im Partygemenge und bricht daraufhin zusammen. Die Diagnose: Niereninsuffizienz. Die Betreiberin der Alm benötigt dringend ein neues Organ. Ihr Bruder, der als Spender infrage kommen würde, will jedoch nicht helfen, da er vermutet, Tina würde auch in Zukunft keine Verantwortung für ihren Körper übernehmen. Also bemüht sich Dr. Gruber, die Frau auf eine anonyme Spenderliste zu setzen. Doch auch er braucht Garantie dafür, dass Tina ihre Leben von nun an ändern wird.

Derweil bereitet auch Josie Bachmeiers Gesundheitszustand Martin große Sorgen. Die vermutete Mittelohrentzündung stellt sich als Autoimmunerkrankung heraus. Nun steht der Bergdoktor vor einem Dilemma, denn Josie möchte erst einmal nicht, dass ihre Mutter, Martins Lebensgefährtin Karin, von der Diagnose erfährt.

Besetzung: Diese Schauspielerinnen und Schauspieler sind im Cast von „Der Bergdoktor“

Dr. Martin Gruber – Hans Sigl

Hans Gruber – Heiko Ruprecht

Dr. Alexander Kahnweiler – Mark Keller

Lilli Gruber – Ronja Forcher

Paul Richter – Dominic Raacke

Caro Pflüger – Barbara Lanz

Rolf Pflüger – Wolfram Berger

Sophia Gruber – Ylvi Unertl

Lisbeth Gruber – Monika Baumgartner

Susanne Dreiseitl – Natalie O’Hara

Dr. Vera Fendrich – Rebecca Immanuel

Dr. Angelika Rüdiger – Annika Ernst

Karin Bachmeier - Hilde Dalik

David Kästner - Frédéric Brossier

Josephine Bachmeier - Liselotte Voß

Julia Andermatt - Nathalie Schott