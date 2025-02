„Der Bergdoktor“ 2025: Was passierte gestern in Folge 7 von Staffel 18? So ging es weiter in der neuen Folge „Sternenkinder“

Seit 2008 gibt es die Serie „Der Bergdoktor“ schon im ZDF zu sehen. Der Klassiker im Fernsehen dreht sich um das Leben und die Arbeit des Dr. Martin Gruber, der nach Jahren im Ausland in sein Heimatdorf „Ellmau“ in Tirol zurückkehrt. Dort übernimmt er eine Praxis und muss sich nicht nur medizinischen Herausforderungen stellen, sondern auch familiären und persönlichen Konflikten bewältigen. Im Vordergrund der Serie stehen medizinische Notfälle und emotionale Patientengeschichten. Auch das Liebesleben des Bergdoktors Dr. Gruber spielt eine bedeutende Rolle. Martin hat immer wieder wechselnde Beziehungen mit emotionalen Höhen und Tiefen. Die beeindruckende Natur der Tiroler Alpen ist nicht nur Schauplatz, sondern auch oft Bestandteil der Geschichte, etwa bei Rettungseinsätzen in den Bergen.

In der Folge 7, welche am Donnerstag ausgestrahlt wurde, ging es darum, dass der Bergdoktor, Martin die schwangere Jana Weiss behandelt. Es treten jedoch unerwartet Komplikationen auf. Josephine Bachmeier kämpft mit akutem Nierenversagen, doch ihre Mutter verbietet Martin die Behandlung. Am Gasthof „Wilder Kaiser“ sorgt die Ankunft von Lukas für eine Überraschung.

„Der Bergdoktor“ 2025, Folge 7: Sendezeit von „Sternenkinder“

Die beliebte Arztserie „Der Bergdoktor“ wird aktuell in der 18. Staffel donnerstags um 20.15 ausgestrahlt. Die Episode „Sternenkinder“ lief am 20. Februar. Zudem sind die Folgen bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zu sehen. Zuschauer und Zuschauerinnen könne die Serie somit flexibel streamen oder klassisch im Fernsehen verfolgen.

Sendetermine von „Der Bergdoktor“der nächsten Folgen vom „Bergdoktor“ sind:

„Der Bergdoktor“ 2025, Folge 7: „Sternenkinder“, 20. Februar 2025, 20.15 ZDF

„Der Bergdoktor“ 2025, Folge 8: „Herzschmerzen“, 6. März 2025, 20.15 ZDF

Handlung von „Der Bergdoktor“ 2025: Was passierte in Folge 7?

Dr. Martin Gruber freut sich, seine Patienten Jana Weiss mitzuteilen, dass sie schwanger ist. Doch ihre Reaktion ist unerwartet zurückhaltend. Sie leidet unter Beziehungsproblemen mit ihrem Mann Max und hat kürzlich eine Fehlgeburt erlitten, was ihre Angst zusätzlich verstärkt. Nach einer Untersuchung stellt sich heraus, dass ihre Leberwerte auffällig sind und ihr Zustand verschlechtert sich zunehmend. Ihr Symptome sind demnach nicht nur psychisch bedingt.

Gleichzeitig kämpft Josephine Bachmeier mit akutem Nierenversagen. Ihre Mutter Karin verbietet Martin, sie weiterzubehandeln, da sie ihm die Schuld geben könnte, falls ihre Tochter Josephine stirbt. Martin kann aber nicht einfach tatenlos zusehen, wie sich ihr Zustand zunehmend verschlechtert.

Währenddessen lernt Sophia Grubers Familie ihren Freund Lukas kennen. Doch als Lukas mit seiner Mutter am Gasthof „Wilder Kaiser“ ankommt, gibt es eine unerwartete Überraschung für Hans Gruber und Susanne Dreiseitl.

Darstellerinnen und Darsteller im Cast: Dies ist die Besetzung von Folge 7

Hans Sigl als Dr. Martin Gruber

Heiko Ruprecht als Hans Gruber

Monika Baumgartner als Lisbeth Gruber

Ronja Forcher als Lilli Gruber

Rebecca Immanuel als Dr. Vera Fendrich

Annika Ernst als Dr. Angelika Rüdiger

Hilde Dalik als Karin Bachmeier

Barbara Lanz als Caro Pflüger

Wolfram Berger als Rolf Pflüger

Frédéric Brossier als David Kästner

Ylvi Unertl als Sophia Gruber

Lieselotte Voß als Josephine Bachmeier

Nathalie Schott als Julia Andermatt

Mattis Feldmann als Lukas Weiler

Pia Barucki als Jana Weiss

Josia Krug als Max Weiss

Birge Schade als Ulla Hoppe

Emese Fay als Gynäkologin Dr. Hausen