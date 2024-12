„Die Bergretter“ 2024: Wie geht es in Folge 5 von Staffel 16 weiter? Das passiert heute in "Seelenfrieden"

„Die Bergretter“ ist eine TV-Serie, die sich mit dem Leben und den Herausforderungen eines Teams von Rettungskräften in den Alpen befasst. Im Fokus steht eine fiktive Bergrettungsstation, für die eine atemberaubende Alpenlandschaft als Drehort gewählt wurde. Die Serie kombiniert dramatische Rettungseinsätze mit den privaten Storys der Hauptfiguren, die regelmäßig an ihre physischen und emotionalen Grenzen gelangen. Thematisch greift sie Aspekte wie Mut, Kameradschaft und die Gefahren des Bergrettungsdienstes auf. Gleichzeitig unterstreicht sie die Schönheit und Unberechenbarkeit der alpinen Natur. Die Darstellung der Rettungsarbeit basiert auf realistischen Grundlagen und orientiert sich eng an den Herausforderungen, die echte Bergretter bewältigen müssen.

Die Serie läuft 2024 bereits in ihrer 16. Staffel, sie hat insgesamt fünf Episoden. Hier berichten wir, worum es in der letzten Folge geht.

„Die Bergretter“ 2024, Folge 5: Sendezeit von „Seelenfrieden“

Das ZDF hat die Ausstrahlung von Folge 5 für Donnerstag, 12. Dezember 2024, angekündigt. Die Serie läuft wie gewohnt zur besten Sendezeit: 20.15 Uhr, genau richtig fürs abendliche Lagerfeuer.

Schon seit dem 31. Oktober 2024 stehen alle fünf Episoden in der Mediathek des ZDF als Stream zur Verfügung. Sie bleiben dort unabhängig von den linearen Sendeterminen bis zum 31. Oktober 2025 verfügbar – die Wiederholung ist also noch fast ein ganzes Jahr nach der Fernseh-Übertragung abrufbereit.

Dies sind alle Folgen noch einmal im Überblick:

„Die Bergretter“ 2024, Folge 1 „Gipfelrausch“, 7. November 2024, 20.15 Uhr, ZDF , 90 Minuten

„Die Bergretter“ 2024, Folge 2 „Ein letzter Augenblick“, 14. November 2024, 20.15 Uhr, ZDF , 90 Minuten

„Die Bergretter“ 2024, Folge 3 „Abschiedsschmerz“ 21. November 2024, 20.15 Uhr, ZDF , 90 Minuten

„Die Bergretter“ 2024, Folge 4 „ Letzte Worte“, 28. November 2024, 20.15 Uhr, ZDF , 90 Minuten

„ Die Bergretter“ 2024, Folge 5 „ Seelenfrieden“, 12. Dezember 2024, 20.15 Uhr, ZDF, 88 Minuten

Handlung von „Die Bergretter“ 2024: Was passiert in Folge 5?

Markus‘ Skitour mit Frederik Falkner endet tragisch: Eine Schneeverwehung bricht unter Frederik zusammen, und Markus kann ihn nicht retten. Frederik stürzt ab und kommt ums Leben.

Da das Wetter zunehmend schlechter wird und der Rettungshubschrauber noch bei einem anderen Einsatz gebunden ist, zieht Markus mit Frederiks Leichnam in eine Höhle, um Schutz zu suchen. Dort trifft er überraschend auf Andrea Gschwandtner, die ebenfalls Zuflucht gesucht hat. Ihr Verhalten wirkt auf Markus ungewöhnlich, doch als Michi ihn mit dem Helikopter abholt, besteht Markus darauf, auch Andrea mitzunehmen.

Währenddessen erreicht sie ein Funkspruch von Alex, der warnt, dass die bewaffnete Fahrerin eines verunglückten Geldtransporters mitsamt dem Geld verschwunden ist. Als Markus und Michi realisieren, dass Andrea die gesuchte Person sein könnte, reagiert sie impulsiv auf die neuen Entwicklungen. Parallel dazu entdecken Alex und Gert ein mögliches Motiv für Andreas Tat und erkennen, dass sie in ihrer verzweifelten Lage zu allem fähig sein könnte.

Besetzung: Diese Schauspielerinnen und Schauspieler sind im Cast – „und andere“, sagt das ZDF

Sebastian Ströbel als Markus Kofler

Luise Bähr als Katharina Strasser

Markus Brandl als Tobias Herbrechter

Michael Pascher als Rudi

Robert Lohr als Michael Dörfler

Stefanie von Poser als Emilie Hofer

Viktoria Ngotsé als Alexandra Winkler

Josephin Busch als Nina Reuther

Martin Leutgeb als Gert Holzer

Nicholas Reinke als Nick Aichstetter

Felix Everding als Lukas Schlosser

Nike Fuhrmann als Andrea Gschwandtner

Urs Jucker als Hans Reisinger

Lina Hüesker als Steffi Reisinger

Jonathan Elias Weiske als Bernd Göbner

Maximilian Held als Frederik Falkner

An oder hinter der Kamera agierten:

Schnitt: Markus Stoll

Musik: Eike Hosenfeld, Tim Stanzel

Kamera: Tobias Platow, Michael Anlauff

Buch: Christiane Rousseau

Regie: Ralph Polinski