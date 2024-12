Keine "Bergretter" heute am 5.12.24: Warum läuft keine neue Folge?

Seit dem 7. November 2024 laufen die neuen Folgen von „Die Bergretter“ im ZDF. Die Sendetermine der 16. Staffel von „Die Bergretter“ liegen immer donnerstags um 20.15 Uhr. Insgesamt hatte das ZDF für Staffel 16 fünf neue Episoden angekündigt, sodass aktuell nur noch das Staffelfinale fehlt.

Der Drehort für „Die Bergretter“ 2024 war wie gewohnt in Ramsau am Dachstein, einer idyllischen Gemeinde in der österreichischen Steiermark. Mit rund 2800 Einwohnern ist der Ort überschaubar, bietet jedoch eine beeindruckende Kulisse. Auf 1135 Metern Höhe gelegen, ist Ramsau von mehreren Bergen umgeben, was es sowohl für Wanderer als auch für Wintersportler attraktiv macht. Die Region zieht jährlich zahlreiche Besucher an, die von den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten profitieren. Bemerkenswert ist, dass die Zahl der Gästebetten in Ramsau mehr als doppelt so hoch ist wie die der Einheimischen.

Auch der Cast von „Die Bergretter“ setzt sich 2024 weitestgehend aus den Schauspielern der vorherigen Staffeln zusammen. Zwei bedeutende Änderungen betreffen jedoch das Ausscheiden von Michael König und Maxi Warwel. Michael König war seit 2009 Teil des Ensembles. Im Laufe der Jahre hatte er sich entschieden, sich künftig verstärkt auf seine Theaterkarriere zu fokussieren. In der 15. Staffel wurde seine Figur bereits in der dritten Episode aus der Handlung verabschiedet. Schauspieler wie beispielsweise Sebastian Ströbel, Luise Bähr oder Markus Brandl sind aber immer noch in Staffel 16 von „Die Bergretter“ zu sehen.

Eigentlich sollte heute am 5. Dezember 2024 die finale Folge der 16. Staffel von „Die Bergretter“ über die Bildschirme laufen. Ein Blick auf den ZDF-Programmkalender verrät allerdings, dass es heute keine neue Folge zu sehen gibt. Warum läuft heute keine neue Folge von „Die Bergretter“? Was läuft stattdessen und wann wird „Die Bergretter“ nachgeholt? Hier in diesem Artikel gibt es alle Antworten.

Keine neue Folge der Serie "Die Bergretter" am 5. Dezember 2024: Das ist der Grund

Eigentlich wäre das Staffelfinale von „Die Bergretter“ heute am 5. Dezember geplant gewesen, doch stattdessen sendet das ZDF die Spendengala „Die schönsten Weihnachts-Hits“ mit Carmen Nebel. Prominente wie Andrea Berg, Andreas Gabalier und Ella Endlich treten auf, um Spenden für die Hilfsorganisationen Misereor und Brot für die Welt zu sammeln. „Die schönsten Weihnachts-Hits“ 2024 ist die letzte Sendung von Carmen Nebel beim ZDF. Die Moderatorin ist seit 20 Jahren eine prägende Figur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und wird sich nun von dem Sender verabschieden.

Die Karriere von Carmen Nebel beim ZDF begann 2004 mit der Samstagabend-Show „Willkommen bei Carmen Nebel“. In den folgenden Jahren moderierte sie über 80 Ausgaben und lud zahlreiche nationale und internationale Künstler zu sich in die Show ein. Seit 2006 leitet sie auch die Spendengala „Die schönsten Weihnachts-Hits“, die in 16 Jahren Millionen von Euro für den guten Zweck sammelte. Da Carmen Nebel heute also ein letztes Mal vor ihrem Publikum auf der Bühne steht, muss der Sendetermin für das Staffelfinale von „Die Bergretter“ verschoben werden.

Wann kommt die letzte Folge der 16. Staffel von "Die Bergretter"?

Zwar wurde das Staffelfinale von „Die Bergretter“ verschoben, und dennoch müssen die Fans der Action-Serie nicht lange auf die neue Ausgabe warten. Folge 5 wird eine Woche später als ursprünglich geplant, also am Donnerstag, dem 12. Dezember 2024, um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Für Donnerstag, den 19. Dezember 2024, hat das ZDF zur Primetime den Jahresrückblick „Markus Lanz - Das Jahr 2024“ angekündigt.