Was Klein-Wladimir schockiert: Schwarzhumoriges Kabarett in Immenstadt

Kabarettistin Sarah Hakenberg kämpft beim Immenstädter Kleinkunstverein „Klick“ gegen die tristen Tendenzen dieser Welt an – auf schwarzhumorige Weise.

15.11.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Spontan, herzlich, authentisch – und vieles mehr ist Sarah Hakenberg auf der Bühne des Kleinkunstvereins „Klick“ im Immenstädter Museum Hofmühle. Was nicht jeder Kabarettist für sich buchen darf. Betont schlicht ihr Outfit im ärmellosen Kleinen Schwarzen, glänzt sie an Klavier und Ukulele. Mit Liedern zur „nächsten, viel größeren Krise“, zu reaktionären Kinderbüchern und verqueren Nachbar-Eltern, zu Großstadt- und Provinz-Gefühlen, zu Trump-Köpfen aus Kürbis, zu einer ironisch gefärbten, düsteren CDU-Zukunft: „Ach herrjeh, selbst Gott wählt Espedee …“

Ein Dreiklang verströmt maximale Trauer: A-f-D

Und bekanntlich verströme ja maximale Trauer die d-Moll-Tonart, mit ihrem absteigenden Dreiklang A-f-D … Nein – gegen all solche tristen Tendenzen dieser Welt setzt Sarah Hakenberg ihr aktuelles Kabarettprogramm „Wieder da!“ Aus Süd-Ostwestfalen kommt sie. Pro Quadratkilometer wohnen dort in ihrem Kreis Höxter noch 116 Menschen. Zuvor, in München-Schwabing, waren es 16.000. „Zehn kleine Dorfbewohner“ heißt das Lied dazu. Und die werden immer weniger – allerdings auf schwarzhumorige Weise.

Ja, wenn Putin so eine Mutter gehabt hätte ...

„Mit schwarzem Humor kommt ihr grundsätzlich klar?“ fragt da die Kabarettistin scheinheilig ins Publikum. Lässt im Lied die Mutter von Klein-Wladimir, dem fanatischen Kämpfer, erzieherisch wertvoll und Ketchup-verschmiert am Boden sterben. Was den kleinen Krieger so schockiert, dass er als Mann und Politiker wohl keinen solchen Krieg beginnen würde. Ja, wenn Putin so eine Mutter gehabt hätte …

Die Corona-Pandemie der vergangenen zwei Jahre bietet reichlich Stoff für humoristischen Tobak: „Ich kann halt Klavierspielen und dazu singen“, sagt die Lockdown-Geschädigte. Stimmt. Doch „zwei Jahre ohne Einkommen – ob ich mir nicht doch einen sicheren Job suchen soll – mein Mann ist Kulturmanager … Aber unsere beiden Kinder, jetzt sechs und acht, waren noch nie große Esser, und fanden es spannend so unter den Brücken …“

„Ach, wie’s doch vorher schöner war“

Doch jetzt, vor der nächsten Krise, sind sie alle „wieder da! Opa und Oma, Freunde und Bekannte – aber auch die Fußball-Rowdys, Karneval-Eumel, Zeugen Jehovas an der Tür … Ach, wie’s doch vorher schöner war !“

Wirklich? So singt jedenfalls Sarah Hakenberg aus Ostwestfalen.

Die Kabarettistin Sarah Hakenberg.

Der Immenstädter Kleinkunstverein "Klick".

Lesen Sie auch: "Ein blaues Auge kommt gut an: Immenstädter Kleinkunstverein auf Erfolgskurs".