„Strahlkraft über die Region hinaus“: Zwei Museen am Bodensee knacken die 100.000-Besucher-Marke

Insgesamt rund 100.000 Besucherinnen und Besucher haben das neu eröffnete Kunstforum Hundertwasser und das komplett sanierte Cavazzen-Museum in Lindau besucht. „Das ist ein großartiger Erfolg für unsere Stadt“, wird Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Zahlreiche Besucher in den Lindauer Museen

Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn spricht von einem kulturellen Angebot, „dessen Strahlkraft weit über die Region hinausgeht“. Das Kunstforum verzeichnet seit März rund 75.000 Besucher, der Cavazzen seit Mai rund 25.000.

Aktuell wird in beiden Häusern neben dem laufenden Betrieb die Saison 2026/27 vorbereitet. Wenn sich am 11. Januar die Türen der aktuellen Hundertwasser-Präsentation schließen, wird die neue Ausstellung aufgebaut: Ab 28. März ist „Die Kunst der Vielfalt“ zu sehen. Eine Sonderschau, die vor allem das druckgraphische Werk von Hundertwasser beleuchtet.

Er gilt als das schönste barocke Bürgerpalais am Bodensee: der Cavazzen. Foto: Ralf Lienert (Archiv)

Bis 2030 hat es sich das nach eigenen Angaben „deutschlandweit einzigartige Kunstforum“ zur Aufgabe gemacht, den Künstler und Visionär Friedensreich Hundertwasser in seiner beeindruckenden Vielfalt und Tiefe erlebbar zu machen.

Große Kunstausstellung im Cavazzen-Museum 2026

Das Cavazzen-Museum präsentiert 2026 neben der neu konzipierten Dauerausstellung erstmals auch wieder eine große Kunstausstellung. Welcher Künstler dabei im Fokus steht, wird noch im Herbst bekannt gegeben.