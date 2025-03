Einzigartig in Deutschland: Lindau landet mit Hundertwasser-Bildern einen Kunst-Coup

Gerade Linien verachtete er, Spiralen und Labyrinthe liebte er: Friedensreich Hundertwasser. Was der Künstler, Philosoph und Visionär zeit seines Lebens schuf, ist nun in Lindau zu sehen. Das Kulturamt der Stadt hat das Kunstmuseum am Inselbahnhof in ein „Kunstforum Hundertwasser“ verwandelt. Dort sind in den nächsten fünf Jahren vier Ausstellungen mit Bildern des populären Künstlers zu sehen, der 1928 in Wien geboren wurde, 2000 auf einem Schiff bei Australien starb und internationale Erfolge feierte. Start ist nun mit einer Überblickschau unter dem Titel „Das Recht auf Träume“, kuratiert von der Kunsthistorikerin Sophie Sümmermann.

