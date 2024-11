Blutspuren im Schnee führen Polizei zu 18-jähriger Einbrecherin

Eine 18-jährige Frau ist in mehrere Gartenlauben in einer Schrebergartensiedlung in Lindau-Reutin eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Die Besitzerin hatte die Beamten informiert, als sie am Freitagnachmittag bemerkt hatte, dass in ihre Gartenhütte eingebrochen worden war.

Vor Ort stellten die beamten fest, dass insgesamt sechs Gartenlauben in der Siedlung aufgebrochen wurden.

Über den angerichteten Sachschaden und eventuelle Entwendungsschäden kann die Polizei noch keine Angaben machen. Allerdings bediente sich die Dieben an den Nahrungsmitteln in den Hütten.

Blutspuren im Schnee führen zu Einbrecherin

Vor Ort bemerkten die Polizisten Blutspuren im Schnee. Diesen folgten sie in eine der aufgebrochenen Hütten - und fanden dort die Täterin. Die 18-Jährige saß laut Polizeibericht auf einem Bett in der Gartenlaube und blutete stark am Fuß. Die junge Frau befand sich demnach in einem psychischen Ausnahmezustand und ging trotz ihrer Verletzung auf die Beamten los.

Sie musste schließlich aufgrund der Verletzung ins Krankenhaus zu einem stationären Aufenthalt gebracht werden.

Die Spurenlage am Tatort ergab, dass noch ein zweiter Täter bei den Einbrüchen beteiligt war. Dieser ist bisher unbekannt und muss noch ermittelt werden, so die Polizei.

