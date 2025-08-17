Weil Hausärzte fehlen: In diesem Allgäuer Landkreis droht eine Unterversorgung

Immer weniger Hausärzte, immer mehr Patienten – und in vielen Gemeinden schon jetzt lange Wartezeiten auf Termine: Die hausärztliche Versorgung im Landkreis Lindau steht vor großen Herausforderungen. Vor allem im nördlichen Landkreis, dem Westallgäu, herrscht bereits Ärztemangel. In Lindau dagegen sieht es auf dem Papier besser aus, zumindest laut der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB).
Medizinische Versorgung im Allgäu
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden