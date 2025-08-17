Icon Menü
Ärztemangel im Allgäu: So kämpft der Landkreis Lindau gegen die Unterversorgung

Medizinische Versorgung im Allgäu

Weil Hausärzte fehlen: In diesem Allgäuer Landkreis droht eine Unterversorgung

Es fehlen bereits Ärzte, weitere stehen kurz vor dem Ruhestand. Warum die Lage ernst ist, welche Folgen das hat und wie der Landkreis gegensteuern will.
Von Maximilian Ost
    Hausärzte decken ein breites medizinisches Spektrum ab. Allerdings fehlt es an Medizinern, die Praxen übernehmen wollen.
    Hausärzte decken ein breites medizinisches Spektrum ab. Allerdings fehlt es an Medizinern, die Praxen übernehmen wollen. Foto: dpa

    Immer weniger Hausärzte, immer mehr Patienten – und in vielen Gemeinden schon jetzt lange Wartezeiten auf Termine: Die hausärztliche Versorgung im Landkreis Lindau steht vor großen Herausforderungen. Vor allem im nördlichen Landkreis, dem Westallgäu, herrscht bereits Ärztemangel. In Lindau dagegen sieht es auf dem Papier besser aus, zumindest laut der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB).

