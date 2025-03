Die Stadtbücherei in Lindenberg soll auch „ein Treffpunkt“ sein

Der Aufwärtstrend seit der Corona-Pandemie setzt sich fort: Die Stadtbücherei Lindenberg hat auch im

vergangenen Jahr steigende Nutzerzahlen registriert, wie deren Leiterin Dagmar Stich jetzt im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats informierte. So verzeichnet die Bücherei derzeit 1564 aktive Leser. Zwei Drittel von ihnen kommen aus Lindenberg.

65.000 Ausleihen gab es 2024 und insgesamt 25.339 Besucher. Doch nicht jeder von ihnen kam, um sich neuen Lesestoff auszuleihen. „Die Bücherei soll auch ein Treffpunkt sein“, sagte Stich mit Hinweis beispielsweise auf eine Ausstellung von Bildern und Objekten von Lisa Niedermayer im Herbst. Auch zwei Kleidertauschbörsen fanden stand.

Nacht der Bibliotheken und 30-Jahr-Feier

Mancher Besucher kommt aber auch in die Stadtbücherei, um hier Ruhe zu finden – beispielsweise für Hausaufgaben oder Home-Office-Arbeiten. Und seit August gibt es auch eine „Bibliothek der Dinge“, in der unter anderem eine Nähmaschine und eine Heißklebepistole zum Ausleihen bereitstehen. Mit durchschnittlich 24 Besuchern und 50 Ausleihungen pro Stunde sei das Büchereiteam sehr gefordert, sagte Stich.

Zwei besondere Termine stehen in Kürze an: Am 4. April beteiligt sich die Stadtbücherei an der bundesweiten „Nacht der Bibliotheken“ und schon am Tag darauf feiert sie ihr 30-jähriges Bestehen.