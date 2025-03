Extremes Niedrigwasser im Bodensee: Muss man sich Sorgen um den größten deutschen See machen?

Mit den ersten warmen Tagen im Frühling erlebt Lindau einen ersten Andrang an Gästen. Was vielen aufgefallen ist: Der Bodensee hat sehr wenig Wasser, weite Bereiche des Ufers sind trocken gefallen. Der Eindruck täuscht nicht. Der Pegel des Bodensees ist aktuell extrem niedrig. Dem wasserreichsten See Deutschlands ist es zu trocken.

Für diese Jahreszeit liegt der Wasserstand viel zu niedrig. Der Wasserstand in Konstanz liegt laut einem Bericht des SWR bei nur 2,79 Metern. Das ist 15 Zentimeter unter dem langjährigen Mittelwert von 2,94 Meter und sogar fast 61 Zentimeter unter dem des Vorjahres.

Wetterexperte Roland Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried warnt: „Der Pegel nähert sich bereits dem absoluten Minimalwert.“ Dieser liegt beispielsweise für den 20. März bei 2,41 Metern.

Grund für die Trockenheit ist das sonnige, regenarme Wetter: „Wir erleben einen der sonnenscheinreichsten Märzmonate aller Zeiten“, so Roth. Zudem brachte die Schneeschmelze in diesem Jahr auch weniger Wasser in den Bodensee als sonst.

Neben dem niedrigen Pegelstand macht Experten auch die eine Sauerstoffarmut im See Sorgen. Im siebten Jahr in Folge hat sich das Oberflächenwasser über den Winter nicht ausreichend abgekühlt. Das ist jedoch nötig, damit es bis an den Grund absteigt, sich der See so von oben nach unten durchmischt und frischer Sauerstoff in die tieferen Lagen transportiert wird.

Experte: Einem Teil des Sees geht wahrscheinlich die Puste aus

Es ist nicht das erste Niedrigwasser der jüngeren Vergangenheit. Laut dem Institut für Seenforschung Langenargen habe es zuletzt 2018 eine vollständige Durchmischung des Bodensees gegeben. Für einen Großteil des Sees sei das noch nicht weiter schlimm, für den deutlich flacheren Untersee dagegen schon. Dort steigt wegen des Sauerstoffmangels die Gefahr für ein Fischsterben. Auch die Wasserqualität könnte beeinträchtigt werden.

Heinz Ehmann, Leiter der Abteilung Gewässerqualität und -nutzung im Departement für Bau und Umwelt im Kanton Thurgau, schätzt die Wahrscheinlichkeit sogar als groß ein, dass dem Untersee in Zukunft die Puste ausgehe.