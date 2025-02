„Dialekt geht immer mehr verloren“: Michael Lehmann stellt sein neues Mundart-Buch vor

„Schwätz it so viel, luag liabr, dass‘s Hei uf de Wage kutt, bevor as reagnet!“ – Solche Anweisungen hat Michael Lehmann, der als Kind fünf bis sechs Jahre auf einem Bauernhof in Ellhofen gelebt hat, wohl oft gehört. Nun sind sie nicht nur Erinnerungen, sondern auch Zeilen in seinem neuen Buch. Unter dem Namen „Ma schwätzt halt mitnand“ erzählt er in kurzen Geschichten von seiner Kindheit – und zwar genau so, wie sie in der Westallgäuer Mundart gesprochen wurden.

