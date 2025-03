Diese Acts kommen 2025 zum Allgäus Finest Festival bei Wangen

Das Allgäus Finest Festival geht 2025 in eine neue Runde. Vom 11. bis 13. September wird das Gelände nahe Karsee bei Wangen im Allgäu erneut zum Treffpunkt für über 3000 Musikbegeisterte. Rund 70 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer setzen das Festival auch in diesem Jahr um. Der Vorverkauf läuft bereits – erstmals mit der Möglichkeit, stornierbare Tickets zu buchen.

Das Festival hat sich in den vergangenen Jahren in der regionalen Festivallandschaft etabliert. Mit drei Bühnen und einem breit gefächerten Programm setzt es auf eine Mischung aus bekannten Künstlerinnen und Künstlern sowie vielversprechenden Newcomern. Wie schon im Vorjahr beginnt das Festival mit einer Pre-Party am Donnerstag, bevor am Freitag und Samstag das Hauptprogramm folgt.

Allgäus Finest Festival bei Wangen: Welche Headliner sind schon bekannt?

Das Line-up orientiert sich in diesem Jahr an den Wünschen der Festivalbesucherinnen und -besucher. Als Headliner wurde bisher Tream angekündigt, der auch als „Deutschlands erster Schlager-Rapper“ bekannt ist. Der Musiker, der ursprünglich aus Bayern stammt und unter anderem mit den Titeln „Lebenslang“ und „Liebe auf der Rückbank“ Erfolge feierte, soll vor allem ein jüngeres Publikum ansprechen. Auch weitere Acts wie Ritter Lean, Dilla, Filow und Levin Liam stehen auf dem Programm.

Das Allgäus Finest Festival bleibt auch 2025 seiner Linie treu: Neben einem vielseitigen Musikprogramm betont das Team des rein ehrenamtlich organisierten Festivals erneut seine Haltung gegen „Hass, Diskriminierung und gesellschaftliche Spaltung“.

Allgäus Finest Festival: Was ist dieses Mal beim Ticketverkauf anders?

Der Vorverkauf für das Festivalwochenende vom 11. bis 13. September läuft bereits. In diesem Jahr gibt es ausschließlich „All-inclusive-Tickets“, die den Zugang zur Pre-Party am Donnerstag, das gesamte Festivalwochenende sowie Camping umfassen. Für Wohnmobilstellplätze ist ein zusätzliches Ticket erforderlich – die Verfügbarkeit dafür ist bereits stark begrenzt. Eine Neuerung ist die Möglichkeit, stornierbare Tickets über die Initiative „festival weeks“ von infield zu erwerben. Tagestickets sind derzeit nicht vorgesehen.

Wer das Festival aktiv unterstützen möchte, hat im Sommer die Gelegenheit, sich als Volunteer zu engagieren. Rund 70 Ehrenamtliche organisieren die Veranstaltung, zusätzliche Helferinnen und Helfer sind willkommen. Als Dankeschön erhalten Freiwillige nach ihrem Einsatz eine Rückerstattung des Ticketpreises. Details dazu wollen die Veranstalter in den kommenden Wochen auf der Festival-Website und über die sozialen Medien veröffentlicht.

Aktuelle Informationen gibt es unter allgaeusfinest.de sowie auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Festivals.