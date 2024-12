Die Musikgruppe „Alpenblech“, die sich 2005 in Oberreute gegründet hat, feiert ihr 20-jähriges Bestehen an gleicher Stelle. Ganz bewusst im kleinen Rahmen vor maximal 220 Besuchern spielt das Septett am Samstag, 5. April, im „Adlers“ in Oberreute ein Jubiläumskonzert. Der Vorverkauf hat – durchaus mit Blick auf das nahe Weihnachtsfest – schon jetzt begonnen.

