Einbrecher in Wangen hat Messer dabei: Angeklagter muss zwei Jahre ins Gefängnis

Er kam in Handschellen und wurde auch wieder in Handschellen abgeführt. Dazwischen lag eine turbulente Verhandlung am Amtsgericht Wangen über verschiedene Einbrüche des Angeklagten in Privathäuser in Wangen. Die Betroffenen leiden bis heute.

Sie sind unverändert psychisch stark belastet und können schlecht schlafen, denn die Angst vor einem weiteren Einbruch prägt noch immer ihr Leben. Dies beklagten die Wangenerinnen und Wangener, in deren Häuser der 50-jährige Angeklagte im Sommer 2023 eingebrochen war. Dabei hatte er verschiedene, teils sehr persönliche Gegenstände gestohlen.

Einbrecher baut Überwachungskamera ab

Es waren insgesamt drei Taten, die der Staatsanwalt dem Angeklagten vorhielt. Da war zunächst ein Einbruch, bei dem der Angeklagte ein Fliegengitter zur Seite schob, um dann etwa fünf Euro in einer Plastikbox zu stehlen.

Von dort zog er weiter zum Carport, wo er ein mutmaßlich verschlossenes E-Bike entwendete, um dann in einer nahen Hütte eine Flasche Bier mitzunehmen.

Nächstes Ziel war das Nachbarhaus, in das er durch die Terrassentür eindrang und 30 Euro einsteckte. Darüber hinaus warf ihm der Staatsanwalt vor, ein Klappmesser, Laufschuhe und einen Schulranzen der Tochter mitgenommen zu haben.

Danach zerstörte er einen Bewegungsmelder und baute die Überwachungskamera ab. Allerdings hatte die Kamera schon eindeutige Aufnahmen gemacht.

Der polnische Angeklagte zeigte sich zunächst wenig kooperativ und beklagte, dass die Übersetzung des zugezogenen Dolmetschers nicht genau sei. Er sei daher verwirrt und wolle keine Aussagen machen.

Richter Klaus Ferstl klärte ihn darüber auf, dass seine Kooperation und ein eventuelles Geständnis umso wirksamer seien, je früher sie im Prozessverlauf erfolgten. Der Verteidiger beantragte eine Unterbrechung und überzeugte den Angeklagten, ein Geständnis abzulegen.

Allerdings gestand er nur, was ihm tatsächlich bereits durch die Aufnahmen der Überwachungskamera nachgewiesen werden konnte. Mithilfe dieser Aufnahmen hatte ihn nämlich ein zugezogener Gutachter anhand seines auffälligen Tattoos eindeutig identifiziert.

Allerdings bestritt der Angeklagte sowohl den Diebstahl des Messers, des Schulranzens sowie des E-Bikes – und dies hatte einen guten Grund, der dann den weiteren Prozess entscheidend prägte.

Zunächst aber wurden die Betroffenen und die herbeigerufenen Polizisten als Zeugen vernommen. Sehr eindrücklich schilderte einer der beiden betroffenen Mieter die Auswirkungen des Einbruchs. So schlief er die ersten Wochen nach dem Einbruch schlecht, schreckte beim kleinsten Geräusch auf. Auch die älteste Tochter, obwohl sie zum Zeitpunkt des Einbruchs glücklicherweise mit Mutter und Schwester im Urlaub war, brauchte lange Zeit, bis sie wieder ruhig schlafen konnte.

Einbrecher begeht Taten kurz nach seiner Entlassung

Nach dem Geständnis des Angeklagten ging es insbesondere um die Strafzumessung. Strafrechtlich macht es nämlich einen großen Unterschied, ob ein Einbruch mit einer Waffe – und dazu zählt auch ein Messer - begangen wird oder unbewaffnet. Der Raub eines Messers wird vom Gesetzgeber mit einem bewaffneten Diebstahl gleichgesetzt und mit einer Gefängnisstrafe nicht unter sechs Monaten geahndet.

Ähnliches gilt, wenn eine Terrassentür verschlossen oder ein E-Bike abgeschlossen war. In solchen Fällen spricht das Strafgesetzbuch von einem besonders schweren Diebstahl, was sich deutlich auf das Strafmaß auswirkt. Der Verteidiger versuchte daher bei der Zeugenbefragung Zweifel daran zu säen, dass die Terrassentür und das Fahrrad wirklich abgeschlossen waren.

Vor den Plädoyers verlas der Richter noch das Strafregister des Angeklagten, das zwei frühere Verurteilungen mit längeren Gefängnisstrafen ohne Bewährung aufwies – auch hier schwere Diebstähle. Und aus der zweiten Haft war er erst wenige Tage von den erneuten Straftaten entlassen worden.

Der Verteidiger beharrte in seinem Plädoyer darauf, dass der Raub des Messers genauso wenig nachweisbar sei wie die Verriegelung der Terrassentür und forderte, das Strafmaß auf ein Jahr und sechs Monate zu begrenzen. Der Staatsanwalt dagegen hatte zuvor zwei Jahre und sechs Monate gefordert, weil er von einem schweren Diebstahl mit Waffe ausging.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Ferstl war dann ebenfalls davon überzeugt, dass der Angeklagte tatsächlich das Messer mitgenommen hatte. Nicht nachweisbar sei allerdings, dass die Terrassentür und das E-Bike tatsächlich abgeschlossen waren.

Daher wurde der Angeklagte zu zwei Jahren wegen eines bewaffneten Diebstahls und zweier einfacher Diebstähle verurteilt - ohne Bewährung. Denn eine günstige Sozialprognose konnte man dem Angeklagten nicht attestieren, hatte er die Straftaten doch bereits eine Woche nach seiner letzten Entlassung begangen.