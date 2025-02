Bald Rekordspieler? Andreas Farny verlängert Vertrag beim EV Lindau

Stürmer Andreas Farny hat seinen Vertrag beim EV Lindau vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Der 32-Jährige ist damit auf dem besten Weg, seinen ehemaligen Teamkollegen Tobias Fuchs beim Eishockey-Oberligisten als „Rekordspieler der Neuzeit“ abzulösen. Dazu fehlen ihm aktuell nur noch 26 Spiele. „Für mich und meine Familie war es selbstverständlich, hier in Lindau zu bleiben“, sagt Farny, der im Herbst erst Vater geworden ist.

Vorsitzender Bernd Wucher ist „sehr stolz“, dass der langjährige Kapitän den Islanders erhalten bleibt: „Für mich persönlich ist Andy der Vorzeigespieler. Nicht nur am Eis, auch im Umfeld: Andy ist charakterlich und menschlich nicht mehr aus unserer EVL-Familie wegzudenken.“

Ursprünge beim Augsburger EV

Farny hat einst beim Augsburger EV mit dem Eishockeyspielen angefangen und lief 81 Mal für die Panther in der DEL auf. In der Saison 2013/14 wechselte er zu den Ravensburg Towerstars in die Zweite Liga, ehe er 2016 nach Lindau kam. Vier Jahre lang führte er die Islanders als Kapitän aufs Feld.

Nicht unerheblich waren seine Leistungen in den ersten beiden Spielzeiten der Oberliga Süd, als sich Lindau jeweils über die Verzahnungsrunde mit den Bayernligisten den Klassenerhalt sichern konnte. Vor allem in seiner ersten Spielzeit am Bodensee avancierte er mit 36 Punkten aus 23 Spielen in der Verzahnungsrunde zu einem echten Leistungsträger.

In der aktuellen Saison hat er 21 Tore in 45 Spielen erzielt und und 18 Vorlagen geliefert. Neben Zan Jezovek und Marcus Marsall, die beide ihre Verträge ebenfalls verlängert haben, ist er einer der Tor-Garanten des Teams, das wohl nach der Hauptrunde in die Pre-Play-offs gehen wird.

Wichtiges Vorbild für junge Spieler

Was den Verantwortlichen besonders imponiert, ist die Tatsache, dass Farny den jungen Spielern im Team den semiprofessionellen Weg seit Jahren vorlebt, indem er ihnen aufzeigt, wie man neben der Arbeit auch noch im Profisport erfolgreich sein kann.

Absoluter Rekordspieler der Islanders ist nach wie vor Bernd Wucher mit mehr als 750 Spielen. Ihm folgen Tobias Fuchs (455) und Andreas Farny (429), der in dieser Saison an Sascha Paul (390) vorbeigezogen ist.

Zudem ist Farny, seit es genaue Aufzeichnungen über alle Spiele und Tore der Spieler gibt, mittlerweile auch der All-Time-Topscorer der Islanders mit aktuell 305 Punkten (126 Tore und 179 Assists). Hier fehlen bei früheren Größen wie David Volek, Pavel Mojtek oder Bernd Wucher allerdings sicher einige Aufzeichnungen.