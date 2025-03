Maskierter Einbrecher attackiert Hausbewohner in Isny

Ein Einbrecher ist in Isny in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen und hat einen Bewohner attackiert. Das teilte die Polizei mit.

Der maskierte Täter sei demnach am frühen Montagmorgen in das Gebäude in der Eberzstraße in der Isnyer Altstadt eingebrochen. Gegen 2 Uhr schlusg er laut Polizei gegen die Tür eines 47-Jährigen und gelangte in dessen Wohnung.

Laut Polizeibericht schlug er dem Bewohner mit seinem Brecheisen auf den Kopf. Anschließend kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden, in dessen Verlauf der Einbrecher den Bewohner mehrmals gewürgt haben soll. Schließlich lies er von seinem Opfer ab, drohte diesem und verließ die Wohnung.

Angriff auf Hausbewohner in Isny: Beschreibung des Täters

So beschreibt die Polizei den Täter:

Der Angreifer trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine Haube und Stiefel.

Er soll etwa 175 cm groß und korpulent gewesen sein.

Außerdem habe er hochdeutsch und mit hoher Stimme gesprochen.

Wer Hinweise auf den Maskierten geben kann, soll sich bei der Polizei Isny unter der Telefonnummer 07562/97655-0 melden.