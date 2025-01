Lauf-Event im Landkreis Lindau Viele Stufen, beste Aussicht: Was den Skywalk-Lauf in Scheidegg so besonders macht

Der Skywalk-Lauf in Scheidegg findet am 10. Mai zum vierten Mal statt. Ein Drittel der Startplätze ist schon weg. Welches Duo bisher immer dominiert hat.