Vom Leben in der Klinik zum Überleben im Frost: Julia Gutting erlebt eiskalte Abenteuer in der Antarktis

Die Antarktis: Endlos, still, überwältigend - manchmal aber auch quicklebendig. Die Ärztin Julia Gutting leitet hier die Neumayer-III-Station und erlebt einzigartige Momente. Sie beobachtet Weddelrobben, die in der Sonne dösen, den Marsch einer Kaiserpinguin-Kolonie und Eisberge, die sich in der Landschaft auftürmen. Das berichtet die Oberschwabenklinik mit Sitz in Ravensburg in einer Pressemitteilung.

