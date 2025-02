Grünen-Politiker Anton Hofreiter besucht Lindenberg

Anton „Toni“ Hofreiter, einer der bekanntesten Politiker der Grünen und häufiger Gast in Talkshows im Fernsehen, kommt am Montag, 17. Februar, zusammen mit der Direktkandidatin Andrea Wörle nach Lindenberg.

Um 15.30 beginnt ein „Spaziergang mit Toni und Andrea um den Waldsee“. Daran schließt sich ab 18 Uhr eine Diskussion im Bayerischen Hof in Lindenberg an, das den Titel „Küchentisch am schönsten Platz des Westallgäus“ trägt. Der gesamte Tag steht unter dem Motto: „Wirtschaft in der Krise? Dialog mit Toni Hofreiter und Andrea Wörle“.

Icon Vergrößern Andrea Wörle ist im Wahlkreis Oberallgäu, zu dem auch der Landkreis Lindau gehört, Direktkandidatin. Foto: Daniel Vogl (dpa) Icon Schließen Schließen Andrea Wörle ist im Wahlkreis Oberallgäu, zu dem auch der Landkreis Lindau gehört, Direktkandidatin. Foto: Daniel Vogl (dpa)

Hofreiter ist in München geboren, hat Biologe studiert und ist seit 2005 Abgeordneter im Bundestag. Dort war er von 2013 bis 2021 Co-Vorsitzender seiner Fraktion. Bei dem Termin in Lindenberg dabei ist die Direktkandidatin der Grünen im Wahlkreis Oberallgäu, Andrea Wörle.

Der Kreisverband der Grünen bittet um Anmeldung zu den Terminen unter veranstaltungen@gruene.li. (pm)