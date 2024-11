Darum stand dieses Auto einen Monat lang an einer Bushaltestelle an der B12

Ein roter 3er-Golf steht einen Monat lang auf der B12 bei Argenbühl am Straßenrand. Das Nummernschild ist abgehängt. Mal steht eine Bierflasche auf dem Dach, Betriebsstoffe scheinen schon auszulaufen. Das Auto bleibt stehen. Aber wer ist für den Wagen verantwortlich? Und wie kam das Auto ohne Kennzeichen an die Bushaltestelle? Die Polizei gibt dazu Auskunft auf Nachfrage unserer Redaktion.

Roter 3er-Golf neben der B12 im Westallgäu: Deshalb stand das Auto an der Bushaltestelle

Wie die Polizei Ravensburg berichtet, stand das Auto seit einer Polizeikontrolle am 8. Oktober 2024 an der Bushaltestelle nahe der B12 zwischen Argenbühl und Isny. In der Nacht auf den 8. Oktober hatte eine Streife das abgestellte Auto gesehen und unter die Lupe genommen.

Im Auto entdeckten die Beamten einen 72-jährigen Mann, der schlief. Bei einer weiteren Kontrolle fanden die Polizisten heraus, dass am Auto zwar ein Nummernschild angebracht war, der Golf jedoch lange nicht mehr zugelassen und versichert war. Aus diesem Grund verboten die Polizisten dem Senior die Weiterfahrt mit dem Auto und beschlagnahmten die Nummernschilder.

Die Beamten wiesen den 72-Jährigen zusätzlich darauf hin, das Auto in den nächsten Tagen abschleppen zu lassen. Außerdem erhielt er eine Anzeige wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz. Der Aufforderung, das Auto zeitnah abzuschleppen, kam der 72-Jährige jedoch nicht nach. Über einen Monat stand deshalb das Auto neben der B12. Die Zuständigkeit für den Golf ohne Nummernschild würde nun bei der Gemeinde Argenbühl liegen, sagt die Polizei Ravensburg.

Icon Vergrößern Über einen Monat lang stand der rote Golf an der Bushaltestelle Abzw. Burg B12 in Argenbühl. Foto: Maria Kempter Icon Schließen Schließen Über einen Monat lang stand der rote Golf an der Bushaltestelle Abzw. Burg B12 in Argenbühl. Foto: Maria Kempter

Gemeinde Argenbühl zuständig: Auto sollte abgeschleppt werden

Die Gemeindeverwaltung Argenbühl berichtet, dass sie knapp einen Monat nach der Polizeikontrolle, also am 7. November, den Polizeibericht zu dem Auto erhalten hatten. Weil der Besitzer des Fahrzeugs bisher nicht reagiert hatte, sollte der Wagen nun abgeschleppt werden. Konkret beauftragt hatte die Gemeinde jedoch glücklicherweise noch keinen Abschleppdienst - denn: Am Montag war das Auto plötzlich nicht mehr da.

„Jetzt ist das Auto weg, aber niemand weiß, wo es ist“, berichtet eine Gemeindemitarbeiterin unserer Redaktion. Ob der 72-jährige Senior sein Auto schließlich abschleppen ließ, oder jemand anderes, den alten Golf mitgenommen hat, ist nicht bekannt.

