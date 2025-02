Berauschter Raser flüchtet dreimal vor der Wangener Polizei

Ein berauschter Autofahrer hat sich am Dienstagabend, 11.2.2025, eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) geliefert. Die Beamten wollten den 38-Jährigen kurz nach 19 Uhr an einer Kontrollstelle in Roggenzell anhalten.

Der Fahrer gab allerdings Gas und wendete seinen Wagen in einer Seitenstraße. Die Polizisten konnten den Mann dennoch anhalten - zumindest kurzzeitig: Aus dem Pkw kam den Beamten Marihuana-Geruch entgegen. Plötzlich schloss der 38-Jährige das Fahrerfenster und sauste erneut mit seinem Auto davon.

Raser flüchtet in Wangen mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei

Auf der Flucht vor der Polizei raste der Fahrer nach Angaben der Polizei mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Neuravensburg. Die Beamten verfolgten den 38-Jährigen mit einem Streifenwagen. Ihnen gelang es jedoch nicht, den Raser zu stoppen.

Die Polizisten ermittelten allerdings die Adresse seiner Wohnung. Dort klopften sie kurze Zeit später an der Wohnungstür des 38-Jährigen. Auch hier versuchte der Mann erneut, vor der Polizei zu fliehen. Nachdem er weggerannt war, verfolgten die Beamten den Mann. Sie fassten ihn schließlich und nahmen ihn fest.

38-Jähriger angezeigt wegen verbotenen Rennens

Die Beamten schickten den 38-Jährigen zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er steht unter Verdacht, vor seiner Fahrt Cannabis konsumiert zu haben. Die Polizisten kassierten zudem seinen Führerschein ein und ermitteln nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Frau bei Zusammenstoß an A96 bei Leutkirch verletzt

Bereits am Dienstagmorgen war es zu einem Verkehrsunfall an der A96-Anschlussstelle Leutkirch-West gekommen. Eine 71-Jährige fuhr laut Polizei gegen 7.30 Uhr mit ihrem Audi von der Autobahn ab. Sie nahm an der Ausfahrt einer 50-Jährigen die Vorfahrt, die mit ihrem BMW auf der B465 in Richtung Leutkirch unterwegs war.

Beide Fahrzeuge stießen daraufhin zusammen. Dadurch wurde die 50-jährige BMW-Fahrerin verletzt. Zudem entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesmat 14.000 Euro. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Frau ins Krankenhaus. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Pkw.

