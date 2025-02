Autodiebstahl in Lindau: Täter lässt sich den Schlüssel geben und fährt davon

Ein 21-Jähriger hat am Donnerstagabend in Lindau einen 20-Jährigen dazu aufgefordert, ihm die Schlüssel seines Autos zu geben und fuhr dann damit davon. Nach Angaben der Polizei hatte der 20-Jährige seinen Wagen in der Hundweilerstraße geparkt, um eine Zigarette zu rauchen. Der Täter lief gerade vorbei und verlangte seinen Autoschlüssel. Die Männer sollen einander flüchtig kennen.

Lindau: Mann lässt sich Schlüssel aushändigen und fährt mit dem Auto eines anderen davon

Der 20-Jährige übergab seinen Schlüssel, woraufhin der 21-Jährige ihn vom Auto weggestoßen haben und davon gefahren sein soll. Das Fahrzeug ist mit einem Ortungsdienst ausgestattet, sodass es in der Otto-Geßler-Straße wiedergefunden werden konnte. Ein Schaden ist nicht entstanden.

Autodiebstahl in Lindau: Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Delikte

Die Fahndung nach dem Täter verlief laut Polizei ohne Erfolg. Der 21-jährige Mann ist obendrein derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete demnach ein Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Delikte gegen ihn ein. Der genaue Hergang der Tat ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

