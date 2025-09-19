Autofahrer mit fast 2,9 Promille auf der A96: Polizei stoppt riskante Schlangenlinien-Fahrt

In der Nacht auf Freitag hat eine Streife der Bundespolizei um 2.30 Uhr auf der Autobahn bei Sigmarszell einen Autofahrer angehalten. Der Mann fuhr Schlangenlinien über beide Fahrstreifen, wie die Polizei mitteilt.

Ungewöhnlich viel Alkohol im Blut

Der 39-jährige Autofahrer stimmte einem freiwilligen Alkoholtest zu, als die Polizeistreife ihn schließlich kontrollierte. Laut Polizei staunten die Beamten über das Ergebnis: fast 2,9 Promille hatte der Mann intus.

Anschließend musste sich der Autofahrer im Krankenhaus Blut abnehmen lassen und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn ermittelt nun die Polizeiinspektion Lindau wegen Trunkenheit am Steuer.

Mit 1,5 Promille unterwegs

Erst vergangene Woche hatte ein betrunkener Autofahrer im Oberallgäu mehrere Unfälle verursacht. Schon beim Ausparken rammte ein 62-Jähriger sowohl den Zaun als auch den Wagen des Nachbarn. Obwohl ihn dieser darauf anspricht, beginnt er unbeirrt seine Fahrt – mit Folgen.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist die A96 im Allgäu

Strecke: Die A96, offiziell Bundesautobahn 96 führt schräg durchs Allgäu, vom Grenzübergang Lindau über Leutkirch, Memmingen und Mindelheim bis nach Buchloe.

Strecke außerhalb des Allgäus: Vom Allgäu führt die A96 über Landsberg am Lech bis nach München.

Länge im Allgäu: Von Lindau bis Höhe Buchloe ist die A96 knapp 115 Kilometer lang.

Länge gesamt: Die A96 läuft auf 172,5 Kilometer von Lindau bis nach München.

Ausbau: Die A96 verläuft meist auf vierspurig, für etwa neun Kilometer zwischen Germering Süd und Oberpfaffenhofen sechsspurig.

Verkehr: Auf den Abschnitten der A96 sind täglich zwischen 35.000 und 103.000 Autos unterwegs.