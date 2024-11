Leerstehender Laden in Lindenberg wird zu Bäckerei

In die derzeit leerstehenden Räume im Untergeschoss der Einkaufspassage in der Baumeister-Specht-Straße soll bald wieder neues Leben einziehen. Publikumsverkehr wie zuletzt wird es dort allerdings nicht mehr geben.

Der Bau- und Umweltausschuss des Stadtrats hat vielmehr grünes Licht für eine Nutzungsänderung gegeben. Statt eines Ladengeschäftes ist dort nun die Produktion von Back- und Konditorei-Waren vorgesehen.

Bäckerei verlagert Produktion nach Lindenberg

Die Bäckerei Zendler verlagert ihre Produktion von Scheidegg nach Lindenberg – und damit nahe an den Verkaufsstandort im früheren Stadtcafé. In der Baumeister-Specht-Straße ist dagegen auch künftig kein Verkauf, sondern ausschließlich die Produktion vorgesehen. Das hat Auswirkungen auf die erforderlichen Stellplätze. So sind es nur sieben, die der Betrieb nachweisen muss. Das war problemlos möglich, denn bei der bisherigen Nutzung der Räume als Ladengeschäft waren zwölf Stellplätze erforderlich.

Eine Befreiung mussten die Ausschussmitglieder aber dennoch aussprechen. Sie betraf die Werbeanlagen-Satzung der Stadt. Sie sieht nur ein einzelnes Logo eines Betriebes pro Standort vor. Die Bäckerei möchte hingegen mit drei Logos auf ihren Produktionsbetrieb aufmerksam machen.

Landratsamt prüft Immissionsschutz-Vorschriften

Angesichts der Größe der Fensterflächen sprach aus Sicht der Ausschussmitglieder aber nichts dagegen. Auch verwies Bürgermeister Eric Ballerstedt darauf, dass der Bereich aufgrund seiner Lage im Untergeschoss schon aus Straßenhöhe kaum wahrnehmbar sei, da er sich tiefer befinde.

Josef Kraft erkundigte sich nach möglichen Immissionsschutz-Vorschriften bei der An- und Ablieferung. Dies prüfe das Landratsamt im Rahmen des Verfahrens, erfuhr er von Bauamtsleiter Jan-Michael Schmiz