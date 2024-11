Vollsperrung in Ellhofen: Das sollten Anwohner jetzt wissen

Seit rund einem Jahr wird in Ellhofen gebaut. Nun stehen die Arbeiten kurz vor dem Abschluss. In der ersten Dezemberwoche beabsichtigt die beauftragte Baufirma, die Asphaltschicht aufzubringen.

Abhängig ist dies jedoch von der Witterung, teilt Paul Hill vom staatlichen Bauamt mit. „Ich bin guter Dinge, nächste Woche soll es noch einmal wärmer werden.“ Wie mehrfach berichtet, wird die gesamte Ortsdurchfahrt Ellhofen saniert und zudem mit einem durchgehenden Hochbord-Gehweg versehen.

Ortsdurchfahrt Ellhofen: Anwohner müssen Autos umparken

Vom 2. bis 6. Dezember soll in mehreren Abschnitten die Asphalttragschicht aufgetragen werden. Hierfür werden die Bereiche dann komplett für den Verkehr gesperrt. „Die Anwohner wurden informiert und darum gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Bereichs zu parken“, sagt Bauleiter Hill. Für den überörtlichen Verkehr gelte nach wie vor die Umleitung über Auers.

Spezieller Kleber für die Fahrbahn

Nicht immer war die schon seit mehreren Monaten bestehende Vollsperrung der Ortsdurchfahrt von allen Verkehrsteilnehmern eingehalten worden.

Für den letzten Schritt der Baumaßnahme appelliert Hill, sich an die Sperrung zu halten und Absperrungen auch nicht auf die Seite zu schieben. „Auf die Fahrbahn kommt ein spezieller Kleber, damit der Asphalt hält. Dieser lässt sich nur schwer von Fahrzeugen oder anderem entfernen.“

Am Montagfrüh starten die Arbeiten am Ortsende Richtung Oberhäuser und rücken dann in drei Abschnitten Richtung Simmerberg vor. Danach wird die Ortsdurchfahrt nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit wieder für den Verkehr freigeben.

(Lesen Sie auch Bahnhof in Weiler: So ist der Stand der Arbeiten)

Im Frühjahr wird in Ellhofen weitergebaut

Im Frühjahr rücken die Bauarbeiter dennoch noch einmal an. Die restlichen Asphalt-Arbeiten am Gehweg oder Bepflanzungen stehen dann an. „Außerdem werden dann die Einfahrten von der Straße zu den Grundstücken noch angepasst“, sagt Hill.

Allerdings werde dann keine Vollsperrung mehr nötig sein, sondern höchstens eine halbseitige Sperrung. Hill rechnet damit, dass die Restarbeiten im Frühjahr rund vier bis sechs Wochen dauern werden.