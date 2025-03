100 Unternehmen stellen sich auf der Berufsinfomesse in Lindenberg vor

„Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz im Landkreis Lindau sind weiterhin sehr gut“, sagt Annalena Haußer, Regionalgeschäftsführerin der IHK Schwaben. Doch während sie langsam auf ihren Abschluss zusteuern, sind sich viele Schülerinnen und Schüler über ihre berufliche Zukunft noch unsicher.

Eine Möglichkeit, mit potenziellen zukünftigen Arbeitgebern in Kontakt zu treten, bekommen Schülerinnen und Schüler demnächst in der Real- und Mittelschule Lindenberg. Dort stellen sich über 100 Arbeitgeber auf einer Berufsinfomesse vor.

Wo und wann findet die Berufsmesse statt?

Jedes Jahr wechselt der Austragungsort der Messe Lindau-Westallgäu zwischen Lindau und Lindenberg. In diesem Jahr ist Lindenberg wieder an der Reihe: Am Samstag, 5. April, lädt die Mittel- und Realschule von 10 bis 15 Uhr alle Neugierigen ein, sich vor Ort umzusehen und informieren zu lassen.

Wer veranstaltet den Berufsinfotag?

Zusammen mit dem Arbeitskreis Schule-Wirtschaft kümmert sich die Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK) um die Organisation der Messe.

Wie läuft die Messe ab?

Im Erdgeschoss der Mittel- und Realschule präsentieren sich zwischen 10 und 15 Uhr zahlreiche Unternehmen mit eigenen Infoständen. Auf einem Rundgang haben die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, den Tag über verschiedene Branchen kennenzulernen und sich aus erster Hand zu informieren. „Das Wertvollste an der Berufsinfomesse sind die persönlichen Gespräche“, ist Annalena Haußer überzeugt.

Am Stand 60 stehen zwischen 12 und 14 Uhr Scouts der IHK bereit, um praxisnahe Einblicke zu geben und wertvolle Tipps zur Berufswahl zu teilen. Auch Auszubildende erzählen dort von ihrem Alltag und ihren persönlichen Erfahrungen im Berufsleben.

Welche Betriebe sind vertreten?

Ob Gastronomie, Handwerk, Gesundheits- oder Sozialwesen – die Vielfalt der vertretenen Branchen ist groß. Neben namhaften Industrieunternehmen aus der Region wie Liebherr oder Buhmann zeigen sich auch ganz unterschiedliche Arbeitgeber wie die Lebenshilfe Lindenberg, das Hotel edita aus Scheidegg oder der Club Vaudeville in Lindau. Insgesamt nehmen dieses Jahr 101 Betriebe teil – 20 mehr als bei der letzten Messe in Lindenberg im Jahr 2023. Einen Überblick über alle Aussteller bietet der Standplan, der zusätzlich mit weiteren Infos auf der Website der IHK Schwaben zu finden ist.