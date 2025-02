Berufsinfotag am Gymnasium Lindenberg: Ehemalige berichten aus ihrem Berufsalltag

Architekt, Polizistin oder doch ein BWL-Studium - was sie nach dem Abitur einmal machen möchten, das wussten viele der Schülerinnen und Schüler beim Berufsinfotag am Lindenberger Gymnasium noch nicht.

Daher nutzten die Jugendlichen die Möglichkeit, sich über Berufe zu informieren und mit Experten ins Gespräch zu kommen. Zudem berichteten einige ehemalige Absolventen von ihrem beruflichen Werdegang in kurzen Vorträgen.

Ehemalige berichten in Lindenberg über ihren Werdegang

So gab es etwa Vorträge in den Bereichen Jura, BWL, Landschaftsbau, Pflege, Architektur oder soziale Arbeit. Die Referenten haben teils selbst die Schule besucht, aber auch andere stellten ihren Beruf und ihren persönlichen Werdegang vor.

Icon Vergrößern An 25 Ständen informierten Unternehmen über ihre Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten. Foto: Anna Feßler Icon Schließen Schließen An 25 Ständen informierten Unternehmen über ihre Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten. Foto: Anna Feßler

„Wir haben bewusst auch Ehemalige eingeladen, die einen recht ungewöhnlichen Berufsweg haben“, sagt Petra Wolfrum, eine der Organisatorinnen des Infotags. So könne man den Schülerinnen und Schülern Mut machen, ihren eigenen Weg zu gehen.

Auch unsere Redaktion war mit den beiden Redakteurinnen Anna Stepanek und Anna Feßler beim Berufsinfotag vertreten. Die beiden stellten den Jugendlichen die Berufsmöglichkeiten in einem Medienunternehmen vor und berichteten vom Berufsalltag in einer Redaktion.

(Lesen Sie auch Keine unangesagten Tests mehr am Gymnasium Lindenberg)

Am 25 Ständen stellten Firmenvertreter ihr Unternehmen und ihre Berufs- oder Studienmöglichkeiten vor. „Es ist eine gute Möglichkeit, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen“, sagt Thomas Kaleja, Leiter der Gesundheitsregion plus im Landkreis Lindau, der gemeinsam mit Isabella Zipper, der Leiterin der Berufsfachschule für Pflege in Lindenberg, einen Stand vertreten war. Die beiden informierten die Schülerinnen und Schüler über Berufsmöglichkeiten in der Pflege.

Icon Vergrößern Beim Berufsinfotag in Lindenberg war auch die Polizei mit ihren Ausbildungsmöglichkeiten vertreten. Foto: Anna Feßler Icon Schließen Schließen Beim Berufsinfotag in Lindenberg war auch die Polizei mit ihren Ausbildungsmöglichkeiten vertreten. Foto: Anna Feßler

Auch nach dem Berufsinfotag sind sich die beiden Schülerinnen Sina und Lisa noch nicht sicher, was sie nach der Schule beruflich machen wollen. Hilfreich fanden sie den Infonachmittag dennoch.

(Lesen Sie auch ChatGPT und Co: Wie nutzen Schulen künstliche Intelligenz)

„Ich fand vor allem die Vorträge gut“, sagt die 17-jährige Sina aus Scheidegg. Am besten gefallen hat ihr der Vortag über Musikmanagement. Dass die Referenten auch von ihren persönlichen Erfahrungen berichtet haben, fand die 17-jährige Lisa aus Lindenberg besonders spannend.