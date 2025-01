Dreiste Betrugsmasche: Frauengruppe bedrängt Autofahrerin in Wangen

Mehrere Frauen haben am Montag kurz nach 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Lindauer Straße ein Auto beschädigt und anschließend versucht, die 23 Jahre alte Besitzerin in die Enge zu treiben.

Auto in Wangen absichtlich mit Kinderwagen beschädigt

Laut Angaben der Polizei Ravensburg verursachten vier bis sechs Frauen mit einem Kinderwagen einen Schaden im Heckbereich des Autos ihres Opfers. Danach behaupteten sie, dass die 23-Jährige beim Rückwärtsfahren das Kind im Kinderwagen verletzt hätte. Dabei bedrängten die Frauen die 23-Jährige, vermutlich um an Schmerzensgeld zu kommen.

Frauengruppe haut ab - Polizei Ravensburg bittet um Zeugenhinweise

Als das Opfer vorschlug, die Polizei zu rufen, ging die Gruppe weg. Der Sachschaden an dem Auto fiel gering aus. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die das Streitgespräch mitbekommen haben, sich unter der Telefonnummer 07522/984-0 zu melden.

Beschreibung der Verdächtigen

Die Frauen sollen osteuropäisch ausgesehen haben. Eine von ihnen soll zudem auffällig blondes Haar gehabt haben und untersetzt gewesen sein, eine weitere Tatverdächtige soll pinken Lippenstift getragen haben. Das Kleinkind soll etwa zwei bis drei Jahre alt gewesen sein und blond gelocktes Haar gehabt haben.

