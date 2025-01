Nach Brand im Pfändertunnel: Wie verhält man sich im Ernstfall?

Autofahrer fuhren am Sonntagvormittag durch den Pfändertunnel, ohne Böses zu ahnen, als ihnen plötzlich dicke Rauchschwaden entgegenkamen. Ein Auto hat im Tunnel Feuer gefangen und für einen Großeinsatz für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gesorgt. Die Einsatzkräfte mussten eine Röhre des Tunnels evakuieren und über 200 Leute in Sicherheit bringen. Wie sollten sich Autofahrer in so einem Ernstfall verhalten und wie bereiten sich Einsatzkräfte darauf vor?

