Der Scheidegger Wolfgang Endres ist seit 2019 Kreisbrandrat (KBR) im Landkreis Lindau – und nach dem Bayerischen Feuerwehrgesetz muss dieser Posten alle sechs Jahre von den Kommandanten und den Leitern der Werkfeuerwehren neu gewählt werden. Dieser Akt steht nun am kommenden Mittwoch in der Hauptfeuerwache in Lindau an.

Lukas Huber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wolfgang Endres Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis