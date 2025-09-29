Neue Saison, neues Stück: Der Vorverkauf für die Bregenzer Festspiele 2026 startet

Bereits zum 80. Mal finden die Bregenzer Festspiele im kommenden Jahr statt. An den Abenden vom 22. Juli bis 23. August 2026 verwandelt sich der Bregenzer Bodensee wieder in eine imposante Opernkulisse.

Die neue Saison steht bereits in den Startlöchern und schon am Montag, dem 29. September, startet der Vorverkauf für die Opernaufführungen am Bodensee. Das teilen die Bregenzer Festspiele in einer Pressemitteilung mit. Gespielt werden Giuseppe Verdis „La traviata“ auf der Seebühne und „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ von Leoš Janáček im Festspielhaus. Das sind die wichtigsten Informationen zu den Stücken.

„La traviata“ – Darum geht es in der Oper

„Das Herz der Bregenzer Festspiele schlägt auf der Seebühne. Nach meinem ersten wunderbaren Festspielsommer 2025 kann ich es kaum erwarten, dem Publikum die intensive und ausdrucksstarke Umsetzung unseres Teams für ‚La traviata‘ zu präsentieren“, wird Festspiel-Intendantin Lilli Paasikivi in der Pressemitteilung zitiert. Giuseppe Verdis Oper wird im Sommer 2026 an 26 Abenden gespielt, rund 175.000 Karten sind aufgelegt. Die Oper wird zum ersten Mal auf der Seebühne gespielt.

Sie feierte heuer ihre Seebühnen-Premiere: Festspiel-Intendantin Lilli Paasikivi Foto: Dietmar Mathis/Bregenzer Festspiele

„La traviata“, uraufgeführt am 6. März 1853 im Teatro La Fenice in Venedig, erzählt die Geschichte von Violetta Valéry. Im Glanz der Pariser Gesellschaft feiert sie zwischen Champagner, Tanz und Eleganz das Leben, zugleich sucht sie jedoch nach wahrer Liebe und Aufrichtigkeit. Als sie Alfredo Germont begegnet, scheint ein anderes Leben greifbar – doch gesellschaftlicher Druck und starre Konventionen lassen Violettas Traum zerbrechen

Am Bregenzer Bodensee verlegen Regisseur Damiano Michieletto und Bühnenbildner Paolo Fantin die Handlung von „La traviata“ in die schillernde Welt der Roaring Twenties – zwischen Jazzklubs und dekadenten Abendgesellschaften entfaltet sich das unausweichliche Schicksal einer Frau, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt, heißt es in der Pressemitteilung. Am Pult der Wiener Symphoniker stehen die beiden Dirigenten Kirill Karabits und Pietro Rizzo, die beide im kommenden Sommer ihr Festspiel-Debüt geben.

Hier gibt es Tickets zu den Bregenzer Festspielen 2026

„La traviata“ eröffnet am 22. Juli 2026 die 80. Bregenzer Festspiele. Als Oper im Festspielhaus feiert am 23. Juli 2026 „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ von Leoš Janáček Premiere, Regie führt der US-Amerikaner Yuval Sharon. Die drei Orchesterkonzerte der Wiener Symphoniker dirigieren am 27. Juli 2026 die Dirigentin Dalia Stasevska, am 2. August 2026, Eva Ollikainen sowie am 10. August der Chefdirigent des Orchesters, Petr Popelka. Die musikalische Leitung der Matinee des Symphonieorchesters Vorarlberg am 23. August 2026 liegt bei Leo McFall.

Das Gesamtprogramm der Bregenzer Festspiele 2026 wird am 12. November 2025 im Festspielhaus präsentiert. Tickets und weitere Informationen gibt es hier oder telefonisch unter (0043) 5574 4076. Die Karten kosten zwischen 30 und 205 Euro.