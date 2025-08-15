Bregenzer Festspiele Gut für Überraschungen: Diese Ideen hat die neue Intendantin Paasikivi für die Bregenzer Festspiele

Bei ihrer Premiere präsentiert die neue Bregenzer Intendantin Lilli Paasikivi viel finnisches Flair. Zugleich wird deutlich, wohin die Festspiel-Reise mit ihr geht.