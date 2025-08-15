Icon Menü
Bregenzer Festspiele: In der ersten Saison wird das künstlerische Profil der neuen Intendantin Paasikivi klar

Bregenzer Festspiele

Gut für Überraschungen: Diese Ideen hat die neue Intendantin Paasikivi für die Bregenzer Festspiele

Bei ihrer Premiere präsentiert die neue Bregenzer Intendantin Lilli Paasikivi viel finnisches Flair. Zugleich wird deutlich, wohin die Festspiel-Reise mit ihr geht.
Von Klaus-Peter Mayr
    • |
    • |
    • |
    Bildgewaltiger Tanz: „Borrowed Light“ auf der Werkstattbühne der Bregenzer Festspiele
    Bildgewaltiger Tanz: „Borrowed Light“ auf der Werkstattbühne der Bregenzer Festspiele Foto: Anja Köhler/Bregenzer Festspiele

    Wer weiß schon, dass es auch Tango finnischer Bauart gibt? Beim Blick ins Programm der Bregenzer Festspiele 2025 staunten vermutlich viele, als sie von einer Veranstaltung mit dem Titel „Tango am See“ lasen, samt der Erklärung, dass es diese Musik, die man gemeinhin mit Argentinien oder Frankreich verbindet, auch in Finnland gibt und dort sehr populär ist. Eine Band aus Helsinki reiste an, zusammen mit einer Sängerin, einem Sänger und einem Moderator. Und so erklang neulich in der Montagehalle des Festspielgebäudes, wo sonst die riesigen Elemente für die Seebühne gebaut werden, Tango aus Finnland. Der tönt übrigens ähnlich melancholisch und Moll-lastig wie die argentinische Version.

