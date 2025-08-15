Gut für Überraschungen: Diese Ideen hat die neue Intendantin Paasikivi für die Bregenzer Festspiele

Wer weiß schon, dass es auch Tango finnischer Bauart gibt? Beim Blick ins Programm der Bregenzer Festspiele 2025 staunten vermutlich viele, als sie von einer Veranstaltung mit dem Titel „Tango am See“ lasen, samt der Erklärung, dass es diese Musik, die man gemeinhin mit Argentinien oder Frankreich verbindet, auch in Finnland gibt und dort sehr populär ist. Eine Band aus Helsinki reiste an, zusammen mit einer Sängerin, einem Sänger und einem Moderator. Und so erklang neulich in der Montagehalle des Festspielgebäudes, wo sonst die riesigen Elemente für die Seebühne gebaut werden, Tango aus Finnland. Der tönt übrigens ähnlich melancholisch und Moll-lastig wie die argentinische Version.
Bregenzer Festspiele
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden