Alexander Hagspiel ist dieser Tage schwer mit Textlernen beschäftigt: Am Samstag wird der 45-Jährige im Dorfgemeinschaftshaus in Ellhofen wieder als Klosterbruder Jakob auf die Bühne steigen und nach dem Vorbild des Nockherbergs eine Fastenpredigt halten. Und sein Anspruch ist es, sie dem Publikum so frei wie möglich vorzutragen.

