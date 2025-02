So will die Bücherei Oberreute den Allgäuer Dialekt erhalten

„Oimol war allamol es Easchental“ oder „Dröhme, schmunzle und sinniere“ – wer im Westallgäu Urlaub macht und an der neu eingerichteten „Heimatecke“ in der Gemeindebücherei Oberreute vorbeikommt, wird aus diesen Buchtiteln vielleicht nicht sofort schlau – aber sicherlich neugierig. So sei es tatsächlich einer neu zugezogenen Frau aus Franken gegangen, erzählt Gästeamtsleiterin Marina Hartmann. Nachdem sie den Beitrag des Gästeamts in den sozialen Medien entdeckt hatte, hofft sie nun, mithilfe eines der Bücher den Allgäuer Dialekt besser zu verstehen und vielleicht sogar selbst anzuwenden.

