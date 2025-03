In einem Jahr werden in Bayern neue Bürgermeister gewählt. Das gilt auch für die zwei Städte und 17 Gemeinden im Landkreis Lindau. Unsere Redaktion hat sich umgehört: Welcher Bürgermeister tritt wieder an, wer hört auf und wo kommt es möglicherweise zu echten Wahlen zwischen mehreren Bewerbern. Ein Überblick.

Lindau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tobias Paintner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis