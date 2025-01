Gibt es in Maierhöfen bald eine Vorentscheidung in Sachen Bürgermeisterwahl?

Wie mehrfach angekündigt, will sich Martin Schwarz 2026 nach dann 30 Jahren im Amt nicht wieder als Bürgermeister von Maierhöfen bewerben. Das hat dazu geführt, dass im Dorf „ein, zwei Namen“ von möglichen Nachfolge-Kandidaten herumschwirren, wie Schwarz sagt. Offiziell habe bis heute niemand Interesse an dem Amt angemeldet. Eine Vorentscheidung für die Wahl am 8. März 2026 könnte indes schon im Frühjahr fallen.

Martin Schwarz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Maierhöfen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorentscheidung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis