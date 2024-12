Naturschützer im Landkreis Lindau appellieren zum Verzicht auf Feuerwerk

Vögel und andere Wildtiere werden durch Feuerwerk an Silvester großem Stress ausgesetzt. Darauf weist der Bund Naturschutz in einer Presseerklärung hin. Die Kreisgruppe Lindau appelliert deshalb an die Bevölkerung, kein Feuerwerksmaterialien zu kaufen. Auch der Müllberg und der Feinstaub seien ein großes Problem.

Bund Naturschutz: Feuerwerk scheucht Vögel auf

„Uns ist bewusst, dass für viele Menschen ein Feuerwerk an Silvester einfach dazugehört. Trotzdem bitten wir die Bürgerinnen und Bürger, diesen Brauch kritisch zu hinterfragen. Er verursacht Verletzungen, Unmengen Müll, wirkt sich negativ auf die Feinstaubbelastung aus und – was viele vielleicht nicht wissen – ist eine starke Belastung für unsere Wildtiere“, sagt Claudia Grießer der Kreisgruppe Lindau.

So werden Vögel von den Schlafplätzen aufgescheucht und steigen hoch in die Luft, wobei sie ihre im Winter benötigten Energiereserven verbrauchen. Auch Familienverbände werden durch die Flucht auseinandergerissen. Winterschlaf haltende Tiere wie Igel verbrauchen viel mehr Energie, wenn sie aufgeschreckt werden.

LBV: Kommunen sollen zentrale Feuerwerke veranstalten

Gestresst werden aber auch noch viele andere Arten wie Eichhörnchen, Biber oder Rehe, wie der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) ergänzt. So wie in der Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen keine Raketen oder Böller gezündet werden dürften, sollte es nach dessen Ansicht deshalb auch ein Feuerwerksverbot unweit von Rast- und Ruheplätzen von Wildtieren geben.

„Selbst öffentliche Grünanlagen und Gärten sind meist keine geeigneten Orte für das Silvester-Feuerwerk, weil sich hier ebenfalls Schlafplätze von Vögeln, Fledermäusen und anderen Tieren befinden“, sagt LBV-Biologin Angelika Nelson.

Komplett verzichtet werden muss laut LBV trotz allem nicht unbedingt auf das bunte Spektakel. Die Organisation schlägt aber vor, dass Kommunen zentrale Feuerwerke veranstalten. So könnten Tiere ausweichen.