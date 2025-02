Hätten Sie es noch gewusst? So lief im Landkreis Lindau die Bundestagswahl 2021

Hätten Sie es noch gewusst? Die Partei Bibeltreuer Christen hat mal einen Direktkandidaten aus Maierhöfen ins Rennen geschickt. Ein anderes Mal hat die CSU mehr als 50 Prozent geholt. Und einmal hat ein junger Kandidat der SPD nicht nur in seiner Heimatstadt Lindenberg ein mehr als beachtliches Resultat geholt.

Zahlen, Fakten, Namen: Wir blicken zurück auf die Ergebnisse früherer Bundestagswahlen im Landkreis Lindau. Dieser Teil beleuchtet die Wahl 2017 - und gibt einen Ausblick auf die Bundestagswahl 2025.

Bundestagswahl 2021: Junge Männer mit Heimvorteil

Das Direktmandat im Wahlkreis ging - wie immer seit 1949 - an die CSU. Allerdings erstmals an eine Frau. Mechthilde Wittmann trat die Nachfolge von Dr. Gerd Müller an, der nicht mehr kandidierte.

Bei der von der Corona-Pandemie geprägten Bundestagswahl konnte Wittmann im Landkreis Lindau aber bei weitem nicht an die Ergebnisse ihres Vorgängers anknüpfen. Sie kam nur auf bescheidene 30,7 Prozent.

Was womöglich auch an der Konkurrenz lag: Mit Martin Holderied aus Lindenberg (SPD) und Pius Bandte aus Lindau (Grüne) gingen gleich zwei junge Männer mit Heimvorteil ins Rennen.

Holderried holte mit 20,0 Prozent das beste SPD-Kandidatenergebnis seit 16 Jahren. Vor allem natürlich in seiner Heimatstadt Lindenberg (23,4). Bandte, der inzwischen in Lindau im Stadtrat sitzt, landete mit 18,4 Prozent knapp dahinter.

Stephan Thomae von der FDP (9,5) zog erneut über die Liste in den Bundestag ein.

Rainer Rothfuß von der AfD (7,5) verpasste diesen Schritt zunächst, doch er rückte 2023 für seine verstorbene Parteikollegin Corinna Miazga nach. Der 54-Jährige wurde somit zum einzigen Bundestagsabgeordneten aus dem Landkreis Lindau.

Icon Vergrößern Bundestagswahl 2021: Bürger füllen im Wahllokal in der Grundschule in Lindenberg ihre Wahlzettel aus. Foto: Adi Ballerstedt Icon Schließen Schließen Bundestagswahl 2021: Bürger füllen im Wahllokal in der Grundschule in Lindenberg ihre Wahlzettel aus. Foto: Adi Ballerstedt

Der Absturz das CSU im Landkreis Lindau setzte sich fort. Sie verlor über elf Prozent und verbuchte nur noch 29,5 Prozent. Zum Vergleich: 2002 holte sie über 50 Prozent.

Die SPD (18,5), die Grünen (16,6) und die FDP (11,5) konnten ebenso zulegen wie die Freien Wähler, die erstmals im Landkreis über fünf Prozent kamen (6,2).

AfD (7,1) und Linke (3,3) erlitten Verluste, wobei die AfD in Opfenbach und Stiefenhofen zweistellig punkten konnte.

Und in Berlin? Da ereignete sich Historisches. Olaf Scholz (SPD) wurde auf den letzten Metern Kanzler und errichtete mit Grünen und FDP die erste Ampel-Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik.

Bundestagswahl 2025: Zwölf Kandidaten stehen zur Wahl

Im Wahlkreis 256 Oberallgäu, zu dem auch der Landkreis Lindau gehört, sind rund 230.000 Menschen wahlberechtigt.

Zwölf Direktkandidaten stehen am 23. Februar zur Wahl. Darunter sind drei aktuelle Bundestagsabgeordnete: Mechthilde Wittmann (CSU), Stephan Thomae (FDP) und Dr. Rainer Rothfuß (AfD).

Als Herausforderer gehen Konstantin Plappert (SPD), Andrea Wörle (Grüne), Indra Baier-Müller (Freie Wähler), Christoph Meiler (Tierschutzpartei), Franz Josef Natterer-Babych (ÖDP), Daniel Maier (Volt), Alfred Dorn (Bürger für Gerechtigkeit) sowie Marc Wenz (parteilos) ins Rennen.

