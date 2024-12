Die lange Suche nach einem Pächter oder einer Pächterin für das Café im neuen Wohn- und Gewerbekomplex „Sonne“ in Heimenkirch ist zu Ende gegangen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung diese Woche einem Pachtvertrag mit Feride Berila zugestimmt. Sie will das Café baldmöglichst eröffnen. Doch es gibt Verzögerungen.

Olaf Winkler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heimenkirch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gastronomie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis