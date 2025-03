Club Bleifrei feiert Wiedereröffnung: Das ist am Samstag in der Disco in Lindenberg geboten

Der Club Bleifrei in Lindenberg feiert nach dem Pächterwechsel an diesem Samstag (8. März) seine offizielle Neueröffnung. Das „Grand Opening“ im einzig verbliebenen Nachtklub im Westallgäu beginnt um 22.30 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr.

Marc Rusch und Pierre Knauer haben „Bleifrei“ übernommen

Marc Rusch (26) und Pierre Knauer (31) aus Lindenberg haben das „Blei“, wie die Disco landläufig genannt wird, im Dezember übernommen. In verschiedenen Funktionen sind sie dort aber schon länger tätig. Die ersten Events unter ihrer Regie fanden bereits statt, zum Beispiel eine große 80er/90er-Party an Fasching.

Pierre Knauer (links) und Marc Rusch sind die neuen Pächter im Club Bleifrei in Lindenberg. Foto: Benjamin Schwärzler

Nun findet die offizielle Neueröffnung statt. Die beiden Lindenberger, die freilich noch andere Hauptjobs haben, haben dafür in den Räumlichkeiten an ein paar Stellschrauben gedreht. Sie haben den DJ-Bereich und den Barbereich aufpoliert und dem Club Bleifrei einen frischen Anstrich verpasst. Das Motto: „Es soll ein bisschen moderner werden, aber das Kultige wollen wir behalten“, sagt Rusch. Der 26-Jährige wird beim „Grand Opening“ als DJ MARC R3LAX mit Club-Bangern und Klassiker die Tanzfläche anheizen.

Verstärkte Sicherheitskontrollen im „Blei“ angekündigt

Die Macher kündigen auf ihrer Facebook-Seite neben Getränkespecials zur Eröffnungsparty auch verstärkte Sicherheitskontrollen an. Und zwar künftig bei jedem Event, „damit ihr unbesorgt feiern könnt“.

Für die nächsten Wochen sind unter anderem eine Ü30-Party (15. März) und eine 2000er-Party (22. März) geplant.

Und am 28. März schlägt das „Blei“ eine musikalische Brücke in seine eigene Vergangenheit: DJ Gory und DJ Haubi servieren unter dem Motto „The Boys Are Back“ jene Rockklassiker, die es in früheren Zeiten schon zu hören gab. Das „Blei“ war bereits in den 80er weit über die Grenzen des Westallgäus hinaus bekannt.