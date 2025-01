In dem markanten Eckhaus in der Hauptstraße 3 befand sich ganz früher ein Kino. Später ging in der Tanzbar Wildschütz die Jugend von Lindenberg mit ihren französischen Austauschschülern auf Tuchfühlung. In den 80ern und 90ern schließlich erlangte die Disco unter ihrem heutigen Namen Kultstatus: Das „Bleifrei“ war teilweise sogar am Sonntagabend voll.

