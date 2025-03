Vereinsfördertag in Weiler-Simmerberg geplant: Was hinter dieser neuen Aktion steckt

Man kann es sich vorstellen wie eine riesige Messe. Bloß nicht an einem einzigen Ort, sondern in der ganzen Gemeinde verteilt. In den Vereinsheimen, auf den Sportplätzen, im Freien. In Weiler-Simmerberg soll es in diesem Jahr einen Vereinsfördertag geben. Einen Tag der offenen Tür, an dem möglichst alle Vereine sich und ihr Angebot präsentieren können.

Vereine in Weiler, Simmerberg und Ellhofen sollen sich zeigen

Die Idee dafür hat der CSU-Ortsverband bei ihrer Klausurtagung ersonnen. Sie sieht das Vereinsleben als „tragende Säule unserer Gemeinschaft“. Der Vereinsfördertag soll dazu beitragen, dieses zu stärken. Um abzuklopfen, wie groß das Interesse an einer solchen Aktion ist, hat die CSU rund 50 und damit den überwiegenden Teil der Vereine in Weiler, Simmerberg und Ellhofen angeschrieben und sie zu einem Vorgespräch eingeladen. „Die Resonanz ist ganz gut“, sagt CSU-Gemeinderätin Anja Reichart.

Das Vorgespräch findet am Freitag, 7. März, ab 19.30 Uhr im Vereinsheim der Fußballer in Weiler statt. Ziel ist es, gemeinsam zu besprechen, welche Themen den Vereinen wichtig sind und wie der Aktionstag gestaltet werden könnte. Es soll nicht zuletzt dazu dienen, neue Mitglieder zu gewinnen. Ob für Sportverein, Feuerwehr, Musikkapelle oder Blaulichtorganisation.

„Gerade für Familien ist das eine gute Möglichkeit, zu sehen, was es alles gibt“, sagt Reichart, die selbst unter anderem bei den Hausbachflitzern engagiert ist. Viele Menschen hätten auch eine Hemmschwelle, einem Verein beizutreten. Wenn man erstmal in Kontakt kommt, falls das leichter.

Vereinsfördertag könnte im Herbst 2025 stattfinden

Ein bisschen soll sich der Vereinsfördertag an die Schulaktion „Wirtschaft sehen und erleben“ (WSE) anlehnen, bei der sich viele Unternehmen aus dem Gemeindegebiet an einem Tag gebündelt präsentieren. Die Schulklassen fahren von Betrieb zu Betrieb, um sich über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Die genaue Ausgestaltung ist aber noch offen. „Da sind wir auf die Vereine angewiesen“, sagt Reichart. Das gilt auch für die Terminfindung. Vermutlich aber dürfte es Herbst 2025 werden.

Die CSU sieht sich übrigens ausdrücklich nur als Ideengeber: „Es wäre toll, wenn es zu einem Selbstläufer wird und dann alle zwei Jahre stattfindet“, sagt Reichart.

Vorgespräch zum Vereinsfördertag am Freitag, 7. März, ab 19.30 Uhr im Vereinsheim des FV Rot-Weiß Weiler. Näheres dazu bei Anja Reichart, (0160) 96096591, oder per E-Mail an hofmann.mail@web.de