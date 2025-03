Zünftiger Auftritt: Dieser Skifahrer aus Lindenberg fährt in Lederhose zum Meistertitel

Der Schweizer Tüftler Hans Hess hat in den 60er-Jahren den modernen Skirennanzug erfunden. Bei der WM 1970 kam er erstmals zum Einsatz. Inzwischen sind die Kleidungsstücke freilich noch weiter entwickelt, noch aerodynamischer und versprechen dadurch noch schnellere Zeiten.

Hannah Taschada wird Westallgäuer Meisterin

Doch es geht auch ohne. Das stellte David Ortlieb bei der Westallgäuer Meisterschaft eindrucksvoll zur Schau. Der Skifahrer der SC Lindenberg ging zünftig in Lederhose und kariertem Trachtenhemd auf die Piste – und fuhr der Konkurrenz davon.

Mit einer Zeit von 43,67 Sekunden war der U18-Junior der Tagesschnellste und sicherte sich den Meistertitel knapp vor U16-Fahrer Emil Abel vom TSV Gestratz (43,73) und Routinier Jochen Bauer vom SCB Lindau (Herren AK II), der in 43,84 Sekunden ins Ziel kam.

Generell ging es bei den Herren in der Meisterschaftswertung eng zu: Die besten zehn Läufer lagen innerhalb von 1,45 Sekunden.

177 Rennläufer nahmen an der Meisterschaft um den Intersport-Haisermann-Pokal teil. Am trotz frühlingshafter Temperaturen schneesicheren Hochhäderich sorgten rund 30 Helfer des Regionalteams Westallgäu um Kurssetzer Herbert Hörburger für hervorragende Pistenverhältnisse bis zum letzten Läufer. In die Waldschneise war dafür ein flüssiger Riesentorlauf gesteckt.

David Ortlieb (SC Lindenberg) und Hannah Tschada (SCB Lindau) sind die Westallgäuer Meister im Ski alpin. Foto: Adi Ballerstedt

Das Podest bei den Frauen war fest in der Hand des SCB Lindau: Hannah-Sophie Tschada (U18) gewann mit einer Schnapszahl-Zeit (44,44) und einer guten halben Minute Vorsprung vor U14-Fahrerin Linn Bauer (44,97) und U18-Fahrerin Maxima Wießner (46,88).

TSV Gestratz gewinnt Mannschaftswertung

Die Mannschaftswertung holte sich der TSV Gestratz mit Emil Abel, Tobias Schmelz, Florian Bernhard, Robert Baur und Anton Göttlicher vor dem SCB Lindau (Jochen Bauer, Hannah Tschada, Linn Bauer, Philip Erletz-Deufel und Noah Pfaff) und dem SC Lindenberg (David Ortlieb, Paul und Daniel Haisermann, Christian Grunert und Cornelius Schweighart).

Bemerkenswert war das Abschneiden der jungen Rennläufer: 145 der 177 Startenden waren Kinder und Schüler der Jahrgänge 2009 bis 2017. Acht davon fuhren bei den Damen in die Gesamt-Top-Ten, vier bei den Herren .

Gerade in den jungen Altersklassen U10 und U14 ist zu sehen, dass die Westallgäuer Vereine eine sehr gute Nachwuchsarbeit machen und die Durststrecke der Corona-Jahre überwunden ist. Es gibt zahlreiche Talente, die auch das Potenzial für überregionale Rennen mitbringen.

Bei der Siegerehrung erhielten alle Teilnehmer einen Sachpreis. Die Top Drei jeder Altersklasse durften sich zudem über moderne Glaspokale freuen.

Die Gesamtwertung Damen 1. Hannah-Sophie Tschada, 2. Linn Bauer, 3. Maxima Wießner (alle SCB Lindau), 4. Vreni Fischer (TSV Gestratz), 5. Sophia Fäßler (SC Oberstaufen), 6. Leni Straub (TSV Heimenkirch), 7. Maya Mund (ESV Lindau), 8. Marit Hölzler (SC Oberstaufen), 9. Ramona Baldauf, 10. Selina Stadler (beide TSV Gestratz). Herren 1. David Ortlieb (SC Lindenberg), 2. Emil Abel (TSV Gestratz), 3. Jochen Bauer (SCB Lindau), 4. Tobias Schmelz (TSV Gestratz), 5. Levi Eich (SC Oberstaufen), 6. Dominic Zürn (ESV Lindau), 7. Florian Bernhard, 8. Robert Baur (beide TSV Gestratz), 9. Benno Ulrich (SC Scheidegg), 10. Paul Haisermann (SC Lindenberg).

Die Sieger aller Altersklassen U8 Ida Schäfer (ESV Lindau) und Magnus Appelt (TSV Gestratz) U10 Amelie Obenaus und Henri Mrugowski (beide SCB Lindau) U12 Frida Abel (TSV Gestratz) und Ferdinand Waltner (SC Steibis-Aach) U14 Linn Bauer (SCB Lindau) und Benno Ullrich (SC Scheidegg) U16 Vreni Fischer und Emil Abel (beide TSV Gestratz) U18 Hannah-Sophie Tschada (SCB Lindau) und David Ortlieb (SC Lindenberg) U21 Levi Eich (SC Oberstaufen) Damen Sofie Schwärzler (SC Steibis-Aach). Herren Dominic Zürn (ESV Lindau) AK I Tobias Schmelz (TSV Gestratz) AK II Karin Schweighart (SC Lindenberg) und Jochen Bauer (SCB Lindau).