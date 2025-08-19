Von diesem vielleicht kleinsten Flugplatz Deutschlands hob schon Heinz Rühmann ab

„Der Flugplatz in Wildberg ist der kürzeste und buckligste Flugplatz in Deutschland“, sagt Hermann Beck und schmunzelt. Der einstige Major und Flugkapitän betreibt hier seit fünfzehn Jahren die Flugschule „hermannwings“. Er stand schon als kleiner Junge am Zaun des Fliegenden Bauern und schaute mit großen Augen zu, wie die Flugzeuge hier starteten und landeten. Damals war es um ihn geschehen. Er machte seinen Traum zur Wirklichkeit, lernte fliegen, steuerte Hubschrauber und Starfighter und war später jahrelang Pilot bei der Lufthansa. 1972 landete er zum ersten Mal beim Fliegenden Bauern. Damals, so erzählt er, sei er als Hubschrauberpilot bei den Olympischen Spielen über den Flugplatz geflogen. Als er von oben eine kleine Hütte sah, sei ihm klar gewesen, da gibt’s was zu trinken. Er landete kurzerhand, „und seitdem bin ich hier“.

