Alexander Zverev im Tannenhof Weiler: Wo es noch Tickets gibt

Tennisstar Alexander Zverev wird am Montag, 18. November (14.30 Uhr), im Hotel Tannenhof ein Showmatch gegen seinen Bruder Mischa spielen – und eine Leserin sowie ein Leser unserer Zeitung dürfen das etwa zweistündige Spektakel mit jeweils einer Begleitperson live miterleben. Die Gewinner, die die Redaktion nach einem Gewinnspiel ausgelost hat, heißen Lukas Reichart und Selen Albinger.

Richtige Antwort: Steffen Henssler

Gefragt gewesen war, wer beim Match im vergangenen Jahr mit der Bratpfanne gegen den Sportstar gespielt hat. Richtige Lösung: TV-Koch Steffen Henssler.

Aktuell ist die deutsche Nummer 1 Alexander Zverev bei den ATP-Finals in Turin gefordert, hat zu Beginn der Woche mit einem Sieg gegen Andrey Rublev gleich ein Ausrufezeichen gesetzt und spielt an diesem Mittwochabend gegen Casper Ruud. Ganz so ernst dürfte es auf dem Court des Tannenhofs am Montag nicht zugehen. Dann werden der 27-Jährige und sein Bruder Mischa, ausgestattet mit Mikrofonen, gegeneinander spielen und Einblicke in den Trainingsalltag geben.

Icon Vergrößern Sophia Thomalla hatte ihren Partner, Tennisstar Alexander Zverev, auch in den vergangenen beiden Jahren in den Tannenhof begleitet. Foto: Lukas Huber (Archiv) Icon Schließen Schließen Sophia Thomalla hatte ihren Partner, Tennisstar Alexander Zverev, auch in den vergangenen beiden Jahren in den Tannenhof begleitet. Foto: Lukas Huber (Archiv)

Dabei werden immer wieder auch verschiedene Prominente auftreten: Dazu gehören der frühere Fußballstürmer Giovanne Elber, Bundesliga-Schiedsrichter Felix Brych, Extremsportler Jonas Deichmann, Ex-Weltklasse-Gewichtheber Matthias Steiner und Kluftinger-Darsteller Herbert Knaup. Auch Zverevs Partnerin, Moderatorin, Model und Influencerin Sophia Thomalla, hat sich angekündigt. Die Moderation übernimmt Eurosport-Reporter Matthias Stach.

Zverev-Gala in Weiler für Kinder mit Diabetes

Die Veranstaltung, zu der auch eine Abend-Gala gehört, findet zum dritten Mal in Folge in Weiler statt. Damit will Alexander Zverev, der seit seiner Kindheit an Diabetes-Typ-1 leidet, Geld für seine Stiftung sammeln, die „Alexander Zverev Foundation“. Mit ihr unterstützt der Sportstar Kinder und Jugendliche, die wie er an der Krankheit leiden.

Die Plätze für die Abendgala sind nach Angaben von Tannenhof-Chef Christian Langes vergriffen, Tickets für das Showmatch gibt es dagegen noch. Wer Interesse hat, kann sich bei dem Hotel unter der Telefonnummer (08387) 1235 melden.