Reha nach Krebs: Zwei Scheidegger Kliniken arbeiten zum Wohl von Mutter und Kind zusammen

Die Nachricht „Krebs“ ist für die allermeisten Menschen ein Schock. Erkrankt eine Mutter, ist die ganze Familie betroffen. Oft leiden die Kinder mit, erkranken teilweise selbst. Für betroffene Familien ist das Projekt „Mama hat Krebs“ gedacht, eine deutschlandweit einmalige Reha, die die Fachklinik Prinzregent Luitpold der KJF und die Paracelsus-Klinik in Scheidegg gemeinsam anbieten. Die Mutter bekommt in der einen Klinik ihre Reha, ihr Kind in der anderen. „Es ist unsere Herzensangelegenheit“, sagte Julia Schäfer, Verwaltungsleiterin der Fachklinik Prinzregent Luitpold. Sie stellte „Mama hat Krebs“ zusammen mit Kolleginnen und Kollegen dem CSU-Fraktionssprecher im bayerischen Landtag und früheren Gesundheitsminister Klaus Holetschek vor.

