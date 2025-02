Ein Tag in Lindenberg: 700 Menschen auf der Straße, 250 bei der AfD im Saal

Die AfD mobilisiert Menschen - gegen sich und im Westallgäu zunehmend auch für ihre Interessen. Das zeigt der Sonntag in Lindenberg. In der Spitze geschätzt 700 Menschen protestierten gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten Rainer Rothfuß. Gleichzeitig kamen zwischen 250 und 300 Menschen zu seiner Wahlveranstaltung zum Thema „Corona-Aufarbeitung“ in den Löwensaal. Zum Vergleich: FW-Chef Hubert Aiwanger hatte tags zuvor keine 50 Menschen in den Löwen gelockt. Ein Überblick über den Sonntagabend in Lindenberg.

