Diese Glutenfrei-Veranstaltungen sind im Jahr 2025 in Scheidegg geplant

Bei der Sitzung des Haupt- und Tourismusausschusses hat die Leiterin von Scheidegg-Tourismus, Marina Boll, die Glutenfrei-Veranstaltungshighlights für das laufende Jahr vorgestellt.

Seit über einem Jahrzehnt hält die Westallgäuer Gemeinde ein Angebot für Menschen bereit, die an Zöliakie leiden. Entwickelt worden ist es von Betroffenen für Betroffene. Gastronomen, Einzelhändler und Gastgeber in Scheidegg haben glutenfreie Angebote. Sie sollen Gästen einen unbeschwerten Urlaub ermöglichen, sind aber auch für Einheimische gedacht. Viele Betriebe haben sich mittlerweile auch von der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft (DZG) zertifizieren lassen.

Back- und Kochkurse zum Thema glutenfrei

Die Gemeinde bietet zudem ein Programm mit vielen Veranstaltungen für Betroffene an. So werden heuer diverse und abwechslungsreiche Familien- und Erlebniswanderungen mit glutenfreier Brotzeit oder Einkehr angeboten. Zudem gibt es bei den monatlichen Back- und Kochkursen Tipps zur glutenfreien Küche – dabei kann man sich in lockeren Gesprächsrunden mit anderen Zöliakiebetroffenen austauschen.

Jahreshöhepunkt in Sachen Glutenfreiheit wird der große Scheidegger Glutenfrei-Markt mit Infotag im Ortskern der Marktgemeinde Anfang August sein. Hier erwarten die Besucher verschiedene heimische und

überregionale Anbieter glutenfreier Produkte sowie ein vielseitiges Rahmenprogramm mit interessanten Fachvorträgen und kreativen Workshops.

Die Termine im Einzelnen: von Montag, 21., bis Sonntag, 27. April: Glutenfreie Osterwoche; von Freitag, 1., bis Sonntag, 10. August: Glutenfrei-Wochen; Samstag, 2. August: Glutenfrei-Markt mit Infotag; von Donnerstag, 6., bis Sonntag, 9. November: Glutenfreies Halloween-Wochenende.