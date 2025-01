Hardrock, Indie-Pop oder Postpunk: Das ist im Club Vaudeville in den kommenden Wochen geboten

Eine Metalparty, die Indie-Pop-Band „Die Sterne“ aus Hamburg, die Hardrock-Formation Bonfire oder ein Film über das Wohnen als Ware – in den kommenden Wochen ist einiges im Lindauer Club Vaudeville geboten. Hier eine Übersicht:

Headbangers Ball: Eine Metal Party findet am Samstag, 18. Januar, um 21 Uhr im Club Vaudeville statt. Egal ob Death, Thrash, Old School, Black, Nu, Core, Hard Rock oder Alternative. Alle Liebhaber der nicht so zarten Gangart kommen hier auf ihre Kosten, kündigt der Club Vaudeville an.

Politkino „Sold city – wenn Wohnen zur Ware wird“: Der Film - er wird am Dienstag, 21. Januar, um 20 Uhr gezeigt, geht in mehreren Städten der Frage nach, wie Menschen den Immobilienboom erleben und welche Alternativen es gibt. Nach dem Film findet ein Gespräch mit Fachleuten zur Situation in Lindau statt.

Harakiri fort he Sky + Heretoir: Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 haben der Multi-Instrumentalist M.S. und der Sänger J.J. durch ihre emotional aufgeladene Mischung aus atmosphärischem Extreme Metal und melodischem Post-Rock, Grunge und modernem Hardcore musikalische Grenzen verschoben und ein eigenes Genre geschaffen. Diesen Sound präsentieren sie am Sonntag, 26. Januar, um 20 Uhr in Lindau.

Bonfire + Hotwire + Fire Rose: Bonfire zählen zu den wichtigsten deutschen Hardrock-Formationen der zurückliegenden 50 Jahre. In ihrer erfolgreichsten Phase mit den Albumklassikern ‚Fireworks‘ (1987), ‚Point Blank‘ (1989) und ‚Don´t touch the Light‘ (1991) gehörte die Gruppe neben den Scorpions und Accept zu den drei international angesehensten Formationen des Landes. Im Club Vaudeville spielen sie am Mittwoch, 29. Januar, um 20 Uhr.

Icon Vergrößern Sänger Dyan von der Hardock-Band Bonfire auf der Bühne des Festivalgeländes der Harley Days am Großmarkt Hamburg. Ende Januar steht die Band im Club Vaudeville auf der Bühne. Foto: picture alliance/dpa Icon Schließen Schließen Sänger Dyan von der Hardock-Band Bonfire auf der Bühne des Festivalgeländes der Harley Days am Großmarkt Hamburg. Ende Januar steht die Band im Club Vaudeville auf der Bühne. Foto: picture alliance/dpa

Cold Lake 25 + Traitrs + Twin Noir + Shosta + Ky: Gleich vier Bands aus der Post Punk / Cold Wave Szene stehen am Samstag, 1. Februar, ab 19 Uhr auf der Bühne. Das kanadische -Duo Traitrs begeistert mit ihrem düsteren PostPunk. Das Berliner Punk/New Wave Duo Twin Noir wurde schon zwei Mal von Iggy Pop in seiner Radioshow präsentiert und überzeugte als Überraschungsgast 2023 im Club Vaudeville. Shosta vereinen Dark Wave, PostPunk, EBM und bewegen sich irgendwo zwischen den Einflüssen von DAF und Depeche Mode. KY um Sängerin Acey komplettieren mit ihrem Dark Electro/Synthpop das Line-Up.

Queer-Party von 14 bis 27 Jahren: Eine Jugendgruppe lädt am Freitag, 7. Februar, ab 19 Uhr alle queeren und queerfreundlichen Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren zu einer besonderen Party ein. Da die Veranstaltung im Rahmen der Jugendhilfe organisiert wird, können alle zwischen 14 und 18 Jahren bis Mitternacht feiern. Unter dem Motto „Kreativ, queer, sicher!“ gibt es kreative Angebote und abwechslungsreiche Musik.

Any Given Day + The Narrator: Mit ihrer einzigartigen Mischung aus melodischen Hooks, harten Riffs und mitreißenden Texten haben sich Any Given Day in der Musikszene einen Namen gemacht. Am Samstag, 8. Februar, ab 20 Uhr zeigen sie ihr Können in Lindau.

Esisum + Gernotshagen: Die Back-Metal-Band kommt am Donnerstag, 13. Februar, um 20 Uhr für ein Konzert in den Club Vaudeville.

Asian Dub Foundation: Die englische Band Asian Dub Foundation feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Dazu kommt sie auch in den Club Vaudeville und zwar am Freitag, 21. Februar, um 20 Uhr. Die Musik von Asian Dub Foundation ist ein eigenes Genre. Ihre einzigartige Mischung aus Jungle-Rhythmen, Dub-Basslines, wilden Gitarren, die von ihren südasiatischen Wurzeln inspiriert sind, und militantem Rap macht ihren unverwechselbaren Sound aus.

(Lesen Sie auch: Aus nach 35 Jahren - in Lindau gibt es kein Umsonst&Draußen mehr)

My’tallica: Die Metallica Coverband My’tallica hat sich über zwei Jahrzehnte zu einer gefragten Metallica Tribute Show Deutschlands entwickelt. In Lindau stehen sie am Samstag, 22. Februar, um 20 Uhr auf der Bühne. Geboten ist unter anderem Original-Equipment der Vorbilder Metallica, ein gewaltiger Live-Sound und ein abwechslungsreiches Programm.

(Lesen Sie auch: Wo gilt der Kulturpass im Westallgäu?)

Die Sterne: Die Indie-Pop-Band aus Hamburg tritt am Sonntag, 23. Februar, ab 20 Uhr im Club Vaudeville auf. Die Musiker bringen ihr Best-Of Album Grandezza mit. Damit blicken sie auf über 30 Jahre Bandgeschichte zurück.

Mehr zum Programm und den Künstlern gibt es beim Club Vaudeville.